Ученые научили растения расти по команде: открытие всколыхнуло научный мир

Росток / © Associated Press

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Американские ученые разработали уникальный генетический переключатель, который позволяет включать или выключать отдельные гены во взрослых многоклеточных растениях с помощью внешнего сигнала. Это первый успешный случай применения подобной технологии в сложной растительной системе — ранее такие методы работали только с бактериями.

Об этом сообщил издание earth.com.

Инновационный инструмент создали профессор Джун Медфорд (кафедра биологии) и профессор Ашок Прасад (кафедра химической и биологической инженерии). Они объединили знания в области биологии, инженерии и математического моделирования, чтобы создать точную и управляемую систему. Команда синтезировала ДНК-фрагменты, протестировала их поведение на компьютере, а затем внедрила в живые растения.

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Результаты превзошли ожидания. Переключатель активировал или подавлял нужные гены в различных тканях растения: в корнях, побегах и клетках на разных стадиях развития. Такая универсальность важна для будущего практического применения вне лабораторий.

Профессор Мэдфорд отмечает, что этот прорыв позволит фермерам в будущем самостоятельно контролировать развитие растений — например, запускать созревание урожая или адаптацию к засухе при необходимости.

Профессор Прасад добавляет, что в будущем такие системы можно будет автоматизировать с помощью машинного обучения — это ускорит разработку новых вариантов генной регуляции не только в аграрной, но и в медицинской или космической сферах.

Сейчас инструмент находится на ранней стадии разработки. Однако он уже доказал, что сложные многоклеточные растения могут быть запрограммированы на реакцию в режиме реального времени. Это открывает возможность создания культур, которые не только выживают в сложных условиях, но и активно на них реагируют.

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Напомним, исследователи нашли 3 города мая с астрономическим комплексом.