Ученые научились предсказывать зеленое полярное сияние на Марсе

Марс / © Associated Press

Марс, известный как Красная планета, способен удивлять еще одним космическим явлением. При определенных условиях его ночное небо вспыхивает ярким изумрудным светом. Ученые впервые заявили, что могут предсказывать появление этого марсианского полярного сияния.

Об этом сообщило издание Space.

Свечение возникает после мощных солнечных бурь. Когда заряженные частицы Солнца достигают атмосферы Марса, они заставляют атомы кислорода излучать зеленый свет. На Земле магнитное поле направляет эти частицы к полюсам, создавая северное и южное сияние. Но Марс давно потерял глобальное магнитное поле, поэтому сияние разливается по всему небу, образуя уникальное зрелище.

В марте 2024 года марсоход NASA Perseverance впервые зафиксировал полярное сияние видимого спектра на поверхности планеты. Это стало историческим открытием — человечество впервые увидело подобное явление за пределами Земли.

Второе подтвержденное наблюдение представила команда из Университета Осло на научной конференции Europlanet Science Congress в Хельсинки. Как пояснила постдокторантка Элизе Кнутсен, исследователи разработали новый метод прогнозирования и успешно проверили его. Камеры Perseverance программировали на съемку после выбросов корональной массы Солнца, которые достигают Марса. Именно самые мощные и быстрые из них оказались способны запустить световое шоу.

В 2023-2024 годах команда осуществила восемь попыток наблюдения. Первые оказались безрезультатными из-за слабых солнечных выбросов. Однако дважды аппарату удалось зафиксировать сияющее зеленое небо, что подтвердило эффективность нового подхода.

Ученые отмечают, что прогнозирование марсианских полярных сияний имеет значение не только для науки. Поскольку такие явления связаны с опасным солнечным излучением, будущие астронавты смогут заранее получать предупреждения и вовремя прятаться от его воздействия.

