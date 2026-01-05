Ученые научились восстанавливать суставы без операций: как это работает

Суставы / © pixabay.com

Реклама

Исследователи из Стэнфордского медицинского университета совершили прорыв в лечении остеоартрита. Они разработали метод восстановления изношенного хряща посредством блокировки специфического «белка старения».

Об этом сообщает Scitechdaily.

Новая терапия базируется на перепрограммировании существующих клеток сустава, что позволяет самостоятельно регенерировать ткань. В перспективе это открытие может избавить миллионы людей от необходимости проводить сложные операции по замене коленных или тазобедренных суставов.

Реклама

Центральную роль в исследовании играет белок 15-PGDH, который ученые классифицируют как герозим. С возрастом его концентрация в организме удваивается, что приводит к деградации тканей и потере мышечной силы. Блокируя этот белок с помощью специальной молекулы, ученые смогли изменить генетическую активность хондроцитов — клеток, производящих хрящ.

Вместо того чтобы высвобождать провоспалительные молекулы и разрушать коллаген, старые клетки возвращаются в свое «молодое» состояние и начинают активно формировать новый функциональный хрящ. Эксперименты на пожилых мышах показали поразительные результаты: после инъекций препарата хрящевая ткань в коленях животных существенно утолщалась, а их подвижность восстановилась.

Кроме того, лечение оказалось эффективным при острых травмах, таких как разрыв крестообразных связок, предотвращая развитие посттравматического артрита. Важно, что человеческие ткани, полученные во время операций, отреагировали на терапию аналогичным образом, начав процесс естественной регенерации уже через неделю лечения.

В отличие от многих современных методов, эта терапия не требует использования стволовых клеток, что делает ее безопаснее и проще в реализации. Сейчас одна из версий препарата в форме таблеток проходит уже первую фазу клинических испытаний на людях.

Реклама

Ученые надеются, что скоро начнутся специализированные тесты именно для пациентов с заболеваниями суставов. В случае успеха обычный курс инъекций или перорального лекарства сможет полностью заменить эндопротезирование, устраняя саму причину болезни, а не только ее симптомы.

Напомним, ученые шагнули к разгадке происхождения человечества, проанализировав остатки существа Sahelanthropus tchadensis. Новое исследование костей подтвердило наличие анатомических особенностей, позволявших этому существу ходить на двух ногах еще 7 млн лет назад.