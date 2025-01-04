Ученые назвали болезнь, которая может угрожать человечеству в 2025 году

Вирусы, бактерии, грибки и паразиты всегда представляли угрозу человечеству, но пандемия COVID-19 особенно повысила обеспокоенность возможными новыми инфекциями. Хотя COVID отступает благодаря вакцинациям, три инфекционных заболевания остаются в центре внимания медицинских органов: малярия (паразит), ВИЧ (вирус) и туберкулез (бактерия). Эти болезни ежегодно уносят более 2 миллионов жизней.

Об этом пишет Conversation.

Особое внимание привлекает вирус гриппа A подтипа H5N1, известный как «птичий грипп». Этот вирус широко распространен среди диких и домашних птиц, таких как куры, а также недавно был обнаружен в молочном скоте в нескольких штатах США и у лошадей в Монголии. Распространение гриппа среди животных всегда вызывает опасения, что вирус может передаваться человеку.

В этом году в США зафиксирован уже 61 случай птичьего гриппа, что является значительным увеличением по сравнению с предыдущими годами. Учитывая, что смертность этого вируса среди людей достигает 30%, птичий грипп стал серьезной угрозой для здоровья. К счастью, вирус не передается от человека к человеку, что снижает вероятность пандемии. Однако недавнее исследование показало, что одна мутация может позволить H5N1 передаваться между людьми, что станет сигналом начала пандемии.

Учитывая этот риск, правительство Великобритании уже закупило 5 миллионов доз вакцины от птичьего гриппа, готовясь к возможным угрозам в 2025 году. В то же время, даже если вирус не способен передаваться между людьми, он может существенно повлиять на здоровье животных, экономику и продовольственные поставки.

Эти вопросы включаются в концепцию «одного здоровья», подчеркивающую важность взаимосвязи между здоровьем людей, животных и окружающей среды. Только изучая эти связи и своевременно реагируя на новые угрозы, можно эффективно противодействовать инфекционным болезням в будущем.

Напомним, во Франции создали маску, уничтожающую коронавирус

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