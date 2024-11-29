Ученые назвали черту, выдающую психопата

Нейробиологи обнаружили едва заметную черту, которая может свидетельствовать о том, что человек – психопат.

Об этом сообщает Daily Star.

Исследователи провели эксперименты по изучению взгляда на более чем 200 добровольцев в Великобритании. Они обнаружили, что люди с психопатическими наклонностями с трудом замечают мелкие детали, но хорошо видят общую картину.

В реальной среде, например, на вечеринке или в пабе, это может означать, что им трудно не отвлекаться. Ученые попросили добровольцев посмотреть на большие буквы, состоявшие из множества маленьких букв, и спросили их, какие из них они заметили первыми. Например, изображение заглавной буквы "Т" состояло из гораздо меньших "Е".

Ученые из Австралийского национального университета в Канберре рассматривали три черты психопата – антисоциальное поведение, эгоцентризм и бездушие. Люди, набравшие высокие баллы за антисоциальное поведение, имели проблемы с концентрацией внимания. Они поначалу замечали заглавную букву, а это значит, что им лучше удавалось видеть общую картину.

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Психологи Стефани Гудхью и Марк Эдвардс рассказали PsyPost: "Существует много измерений психопатических черт личности, в частности эгоцентризм, черствость, импульсивность и антисоциальное поведение. Наши результаты показывают, что люди, которые демонстрируют более высокий уровень импульсивности и антисоциального поведения, испытывают трудности с регулированием фокуса" внимания".

Авторы исследования пришли к выводу, что "антисоциальное измерение психопатических черт связано с худшим контролем внимания в повседневной жизни".

Сейчас исследователи изучают, может ли вмешательство, направленное на то, чтобы научить психопатов концентрировать внимание, остановить их антисоциальное поведение.

ФБР составило рейтинг самых реалистичных голливудских психопатов, поставив на первое место Джокера из фильма "Бэтмен" в исполнении Хита Леджера. Алек Болдуин в ленте "Готована все", изображающий злого врача Джеда Хилла, занял второе место. В список также вошли Том Рипли из "Талантливого мистера Рипли" и главарь банды Алекс из "Заводного апельсина".

Напомним, как психологические травмы партнера влияют на вашу жизнь и отношения. Они могут превратить даже самые лучшие намерения в замкнутый круг эмоционального истощения.

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