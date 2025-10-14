Ученые назвали единственное в мире животное, которое "рожало" через рот и вынашивало яйца в желудке

Желудочно-выводковая лягушка. Фото: Benjamin Healley/CC BY 4.0

Реклама

В мире природы есть много удивительных способов размножения, но ни один не сравнится с тем, который имели лягушки рода Rheobatrachus. Они глотали собственные оплодотворенные яйца, после чего их желудок временно превращался в орган, похожий по функции на матку.

Об этом сообщило издание Iflscience.

Ученые отметили, что кислотность в желудке снижалась, чтобы не повредить потомство, и уже через несколько недель изо рта самки появлялись полностью сформированные лягушата.

Реклама

Этот уникальный механизм вынашивания был присущ только двум видам — южной лягушке (Rheobatrachus silus) и северной (Rheobatrachus vitellinus). Оба они жили в тропических лесах австралийского штата Квинсленд. Первый вид описали только в 1973 году, а второй — в 1984-м. К сожалению, оба исчезли из дикой природы уже через несколько лет после открытия.

Основной причиной вымирания стала болезнь, вызванная хитридиевым грибком, который массово поражал амфибий в 1980-х годах. Этот патоген стал фатальным для многих новооткрытых видов в Австралии, включая лягушек, которые высиживали потомство в желудке.

После вымирания этих амфибий австралийские ученые из Университета Ньюкасла начали попытки их возрождения. Так появился «Проект Лазарь» — инициатива, направленная на использование технологий восстановления вымерших видов. Исследователи попытались перенести ДНК сохраненных тканей лягушек в яйцеклетки родственных видов. В лаборатории клетки начали делиться, что дало первые надежды, но эмбрионы не выжили.

Напомним, исследователи впервые обнаружили насекомых и пауков в янтаре из Южной Америки, который относится к меловому периоду.