Ученые назвали единственного хищника, которого боятся белые акулы: как он парализует жертву

Большие белые акулы, которые долго считались самыми опасными в океане, оказались беззащитными перед одним хищником — косатками. Исследователи впервые зафиксировали, как косатки используют тоническую иммобильность акул для легкого доступа к их питательной печени.

Об этом пишет sciencealert.

Среди всех морских созданий только один хищник может навести страх даже на большую белую акулу — животное, которое долгое время считали самым опасным в океане. У берегов Южной Африки пара косаток (Orcinus orca) уже известна тем, что преследует белых акул (Carcharodon carcharias) и заставляет их покидать свои территории. Теперь, впервые, другая группа косаток была замечена во время нападения на белых акул у побережья Мексики — и их тактика поражает своей изобретательностью.

Косатки особенно ценят акул за их большие, питательные печени. Стая Монтесумы, которую раньше видели во время охоты на китовых акул, научилась парализовать белую акулу перед тем, как достать этот питательный орган.

«Я считаю, что касатки, которые питаются пластиножабровыми — акулами и скатами, — могут убивать большую белую акулу где угодно, если пожелают. Это поведение является доказательством высокого интеллекта касаток, их стратегического мышления и развитого социального обучения, ведь техники охоты передаются между поколениями внутри стаи», — рассказал морской биолог Эрик Игера Ривас из Conexiones Terramar и Pelagic Life.

Белые акулы демонстрируют странную реакцию, когда их переворачивают на спину — они замирают в состоянии, известном как тоническая иммобильность. Именно эту особенность косатки используют во время охоты.

Пятеро взрослых косаток работают слаженно, переворачивая молодую акулу, чтобы она потеряла способность двигаться.

«В этом состоянии акула становится беззащитной, что позволяет косаткам легко добраться до ее питательной печени и, возможно, других органов, оставляя остальную часть тела», — объяснил Игера.

Первые такие случаи зафиксировали в августе 2020 и 2022 годов. Вероятно, охота носит сезонный характер, связанный с периодом рождения акулят. После удачного нападения косатки забирают только печень, оставляя тушу.

Печени белых акул чрезвычайно большие и содержат много жиров, что делает их желанной добычей. Трофей делится между всей стаей, включая малышей.

Охота преимущественно на молодых акул может помочь косаткам избежать травм.

«Взрослые белые акулы мгновенно реагируют на появление косаток — они покидают свои сезонные места и не возвращаются туда месяцами. А молодые акулы могут быть слишком наивными. Мы пока не знаем, является ли бегство белых акул от хищников врожденной реакцией или такому поведению они должны научиться», — рассказал морской эколог Сальвадор Йоргенсен из Калифорнийского университета.

С 1990-х годов косаток неоднократно видели во время охоты на различные виды акул, но именно стая Монтесумы пока является единственной, которая настолько специализировалась на этой добыче.

«Сбор информации об уникальном поведении косаток в этом регионе поможет нам определить их ключевые места обитания. Это позволит создать охранные зоны и разработать эффективные планы управления для уменьшения влияния человека», — подытожила морской биолог Франческа Панкальди из Мексиканского междисциплинарного центра морских наук.

К слову, исследовательская команда OCEARCH обнаружила и отследила уникальную большую белую акулу в Атлантике по имени Contender («Претендент»), которая установила новый рекорд по весу. Длина акулы достигает 4,3 м, а вес — около 750 кг. Ученые предполагают, что она может вырасти до 6 м.