Ученые назвали главный фактор продолжительности жизни: изменить его почти невозможно

От чего зависит продолжительность жизни / © pexels.com

Реклама

Исследователи пришли к выводу: ключевую роль в том, сколько проживет человек, играет генетика и повлиять на него практически невозможно.

Что именно установили ученые

Группа ученых проанализировала данные о здоровье и продолжительности жизни многих людей и пришла к выводу, что наследственность является одним из сильнейших факторов, определяющих продолжительность жизни.

Речь идет о том, что гены влияют не только на внешние особенности человека, но и на предрасположенность к определенным заболеваниям, скорость старения организма и общую выносливость.

Реклама

Фактически часть «биологического сценария» жизни закладывается еще до рождения — и именно она в значительной степени определяет потенциальные пределы долголетия.

Действительно ли мы не контролируем продолжительность жизни

Несмотря на громкие выводы, ученые отмечают: речь не идет о полном отсутствии влияния человека на здоровье.

Образ жизни — питание, физическая активность, уровень стресса, качество сна — все это остается важным. Однако новые данные подчеркивают: даже идеальные привычки не способны полностью перекрыть генетические особенности организма.

Иными словами, человек может существенно улучшить качество жизни, но пределы продолжительности жизни в значительной степени уже заложены природой.

Реклама

Генетика против образа жизни: что важнее

Дискуссия о том, что определяет долголетие — гены или образ жизни — продолжается уже десятилетиями.

Раньше считалось, что ключевую роль играют внешние факторы: питание, физическая активность и отсутствие вредных привычек. Однако современные исследования все чаще указывают на то, что наследственность может оказать даже большее влияние, чем ожидалось.

В частности, генетика определяет:

склонность к сердечно-сосудистым заболеваниям;

риск развития диабета;

работу иммунной системы;

быстрота клеточного старения.

Можно ли обойти генетические ограничения

Хотя изменить гены невозможно, специалисты подчеркивают: их влияние не приговор.

Реклама

Даже при наследственной склонности к определенным болезням человек может значительно снизить риски благодаря профилактике и здоровым привычкам. Именно поэтому врачи подчеркивают важность регулярных обследований и раннего выявления проблем.

Современная медицина также постепенно переходит к персонализированному подходу, когда рекомендации основываются на генетических особенностях конкретного человека.

Что это значит для каждого

Главный вывод исследования не фатальный. Он скорее меняет подход к пониманию здоровья.

Гены могут задавать «стартовые условия», но образ жизни влияет на то, насколько качественной будет эта жизнь и как именно проявятся наследственные риски.

Реклама

Поэтому, даже при наличии генетических ограничений, медицина и профилактика остаются ключевыми инструментами для поддержания благосостояния и активного долголетия.

Ученые все больше склоняются к мнению, что генетика является одним из главных факторов, определяющих продолжительность жизни человека. В то же время, это не отменяет важности ежедневных привычек и заботы о здоровье.

И хотя повлиять на гены невозможно, влиять на качество жизни вполне в наших руках.

Новости партнеров