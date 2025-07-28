Ученые назвали место, где солнце не заходит в течение двух месяцев ежегодно

Единственное в мире место, где солнце не заходит два месяца в году / © НАНЦ

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С конца ноября по конец января в Антарктиде, наименее населенном континенте Земли, царит уникальное явление: 24 часа солнечного света. Это «северное солнце» — природное чудо, возникающее из-за наклона Земли, когда солнце никогда полностью не опускается за горизонт. Тысячи посетителей ежегодно привлекают этот ледяной континент с его величественными айсбергами, кристально чистой водой и усиленной активностью дикой природы.

Об этом пишет Daily Mail.

Что происходит во время полярного дня?

В этот период Антарктида оживает: морские слоны греются на льдинах, а пингвины Адели, рябозубые и попуганские ухаживают за своими птенцами. Туристический сайт Wildfoot Travel описывает это как «дезориентирующее, но одновременно волшебное» ощущение.

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Прогулки среди пингвинов в 22:00, плавание мимо сияющих голубых айсбергов далеко за полночь, или пребывание на палубе, когда небо переливается золотистыми и розовыми оттенками, но никогда не темнеет. Это создает чувство пребывания в совершенно ином мире, где «северное солнце» придает сказочности, которой не найти больше нигде.

Советы для путешествия в Антарктиду во время полярного дня:

Интерес к путешествиям в Антарктиду стремительно растет, особенно в праздничный сезон. Поэтому бронировать поездки рекомендуется заранее. Чтобы поездка была комфортной, следует учесть несколько советов:

Маска для сна: постоянный свет может вызвать проблемы со сном или дезориентацию, поэтому маска для сна — обязательная вещь.

Одежда: летом температура колеблется от -2 до 5 градусов Цельсия, поэтому позаботьтесь о теплой и водонепроницаемой одежде.

Режим дня: соблюдайте регулярный график приема пищи, чтобы помочь организму адаптироваться к постоянному свету.

Защита от солнца: несмотря на низкие температуры, солнцезащитный крем и увлажняющие средства необходимы из-за сильного отражения солнца ото льда.

Дополнительные аккумуляторы: низкие температуры быстро разряжают батареи, поэтому возьмите с собой дополнительные аккумуляторы.

Напомним, Антарктида — наименее исследованный континент мира, известный своей суровой и труднодоступной природой. Теперь ученые совершили сенсационное открытие под Антарктическим ледовым щитом — обнаружены скрытые подводные каньоны, вырезанные в океанском дне. Это в пять раз больше, чем считалось ранее.