Ученые назвали "микс" явлений, которые вредят фертильности

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Одновременное влияние токсинов и изменений климата отрицательно сказывается на репродуктивной функции, что приводит к глобальному убыли фертильности у животных и людей. Химикаты, содержащиеся в пластике, могут вызвать гормональные сбои, и аномальная жара значительно усиливает их влияние.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование.

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Например, фталаты связывают с изменением формы сперматозоидов у беспозвоночных, нарушением сперматогенеза у грызунов и снижением концентрации спермы у людей. PFAS оказывают влияние на качество спермы.

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Обе группы веществ вызывают гормональные сбои. В то же время, эти химикаты есть во многих товарах, поэтому люди контактируют с ними постоянно. Вместе с тем повышение температуры, снижение уровня кислорода и тепловой стресс из-за изменения климата также может усилить бесплодие.

Исследование описывает перекрестные эффекты химического воздействия и изменения климата на разные группы. Например, у птиц влияние повышенной температуры, PFAS, хлорорганических соединений и пиретроидов отдельно может вызвать деформацию сперматозоидов, повышенную смертность птенцов, аномалии яичек и сокращение популяции.

«Что произойдет, если они испытывают влияние нескольких этих факторов одновременно? Этот вопрос почти не изучался. Даже если исследований немного, логично предположить: если два разных фактора вызывают тот же негативный эффект, их действие, скорее всего, унывает», — объяснила ведущая автор исследования и преподавательница Университета штата Орегон Сюзанна Брандер.

Обнародованное в 2017 году исследование о сокращении количества сперматозоидов в мужской сперме содержало даже оговорку о возможности вымирания человечества. Это не исключено, если тенденция сокращения количества сперматозоидов в мужской семье будет продолжаться такими темпами, как сейчас. В период с 1973 до 2011 года содержание сперматозоидов в сперме мужчин из Северной Америки, Европы и Австралии сократилось на 50-60%.

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Однако исчерпывающих доказательств взаимосвязи между какой-либо проблемой окружающей среды и сокращением репродуктивной функции у мужчин до сих пор не хватает. Так что недавно обнародованные исследования относительно последствий расстройств мужской половой системы, вызванных изменениями климата, могут иметь большое значение. А если изменения климата действительно приведут к еще большему сокращению количества видов, то это будет иметь катастрофические последствия для любого из живых существ на Земле.

Напомним, медицинские работники предупреждают о заболевании яичек, которое, по имеющимся данным, поражает каждого пятого мужчину. Варикоцеле является удивительно распространенным состоянием, проявляющим у 15–20% всех представителей мужского пола, и оно способно отрицательно влиять на фертильность.

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