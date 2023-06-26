Ученые назвали неожиданный фактор, заставляющий нас стареть раньше

Ученые в ходе исследования обнаружили несколько неожиданных факторов, влияющих на долголетие человека.

Об этом пишет Sci Tech Daily.

Эксперты выяснили, что на скорость старения влияют и несколько неожиданных факторов. Во-первых, речь идет о проживании в городских районах, характеризующихся значительным неравенством в ресурсах и социальных возможностях. Во-вторых, особую роль играет наличие симптомов депрессии. Корреляция сохранялась даже после учета таких факторов как хронические заболевания и вредные привычки.

Отметим, что депрессивные симптомы в исследовании измерялись с помощью стандартной шкалы депрессии из 10 пунктов. Ученые выявили увеличение риска смерти на один месяц на каждый балл, увеличение оценки депрессивных симптомов.

Исследователи предполагают, что депрессия вызывает эмоциональный стресс, способный привести к биологическому износу организма и нарушению регуляции физиологических систем человека. Все это влечет более раннее биологическое старение.

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