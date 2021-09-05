Ученые назвали неожиданный симптом ранней стадии болезни Альцгеймера

Люди с диагностированной болезнью Альцгеймера при опросе часто признавались, что испытывали необъяснимое беспокойство.
Необъяснимое беспокойство у людей старше 60 лет может указывать на раннюю стадию болезни Альцгеймера.
Так считает доктор Эмер Максуини, — пишет Daily Express.
"Беспокойство без видимой причины вместе с ранними симптомами потери кратковременной памяти должно насторожить, так как эти симптомы указывают на раннюю стадию деменции", — сказал он.
По словам специалиста, болезненное беспокойство не похоже на "естественную тревогу". При этом она может проявляться задолго до первых очевидных симптомов.
"Люди с диагностированной болезнью Альцгеймера при опросе часто признавались, что испытывали необъяснимое беспокойство и фиксировали первые случаи потери кратковременной памяти за 18 месяцев или даже за два года до явных проблем", — заметил Максуини.
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Напомним, что болезнь Альцгеймера влияет в первую очередь на кратковременную память, а проблемы с долговременной памятью развиваются по мере прогрессирования заболевания. Это заболевание неизлечимо и нет лекарств, способных остановить его развитие. Однако раннее выявление может сгладить течение болезни.