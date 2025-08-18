Ученые назвали несколько частей тела, которые человек потеряет в будущем

Ученый / © Pixabay

За последние тысячелетия человечество сделало колоссальный скачок в развитии медицины, технологий и быта. То, что когда-то было необходимым для выживания, сейчас стало лишним. Ученые считают, что эти изменения повлияют и на нашу анатомию: некоторые органы и структуры постепенно могут исчезнуть, поскольку они больше не выполняют важных функций.

Одной из самых заметных трансформаций является потеря волос на теле. Если когда-то они согревали и защищали от солнца, то сегодня роль волос минимальна — мы носим одежду и живем в комфортных условиях. Социальные нормы тоже играют свою роль: более 90% женщин в Великобритании регулярно удаляют волосы из эстетических соображений. Поэтому ученые предполагают, что в отдаленном будущем они могут исчезнуть совсем.

Еще один кандидат на исчезновение — зубы мудрости. Нашим предкам они помогали пережевывать жесткую и сырую пищу, но с развитием кулинарии и уменьшением челюстей зубы мудрости стали источником проблем: боль, инфекции, скученность зубов. Уже сегодня у пятой части людей эти зубы вообще не формируются, что свидетельствует об эволюционных изменениях.

Похожий сценарий прогнозируется и для копчика – рудиментарной кости, которая осталась нам от хвостатых предков. Когда-то он помогал удерживать равновесие, сейчас же фактически не имеет функций, хотя и поддерживает отдельные мышцы таза. В то же время копчик легко травмируется, что делает его «лишним элементом» для современного человека.

Не менее дискуссионной является судьба аппендикса. Когда-то он помогал переваривать грубую растительную пищу, сегодня же его значение минимально. Хотя некоторые исследования отмечают участие аппендикса в работе иммунной системы, значительно чаще он становится причиной хирургических операций из-за аппендицита.

Также под вопросом существование ушных мышц, которые помогали нашим далеким предкам ориентироваться на звук и вовремя реагировать на опасность. Большинство современных людей утратили эту способность, и умение двигать ушами осталось скорее забавным трюком, чем полезным навыком.

Специалисты подытоживают: все эти изменения будут происходить постепенно, но они четко демонстрируют, как современный образ жизни и технологический прогресс формируют тело человека будущего.

