Ученые назвали новую дату конца Вселенной: это может произойти раньше, чем мы думали

Вселенная может закончиться значительно раньше, чем предполагали ученые. Новое исследование свидетельствует, что вместо триллионов лет космос может просуществовать еще лишь около 33 миллиардов лет.

На протяжении десятилетий астрономы считали, что Вселенная продолжит расширяться почти бесконечно. Но новые наблюдения свидетельствуют: этот сценарий может быть не окончательным. Если темная энергия — загадочная сила, которая ускоряет расширение космоса, — меняет свои свойства со временем, Вселенная может не расширяться вечно, а в конце концов начать сжиматься.

Именно такой сценарий называют «Большим сжатием». В этом случае расширение изменит направление, а вся материя, галактики, звезды и даже само пространство-время начнут сближаться, возвращаясь к сверхплотному состоянию, похожему на то, которое существовало во время Большого взрыва.

К такому выводу исследователи пришли, анализируя новые данные Обзора темной энергии (DES) и Спектроскопического инструмента темной энергии (DESI). С помощью этих проектов ученые составили карты сотен миллионов галактик, чтобы лучше понять, как менялась скорость расширения Вселенной в разные периоды ее истории.

Полученные результаты свидетельствуют, что так называемое «уравнение состояния» темной энергии — соотношение между ее давлением и плотностью энергии — может быть не постоянным. Иначе говоря, ее влияние на Вселенную, вероятно, меняется со временем.

Чтобы объяснить эти наблюдения, исследователи использовали модель аксионной темной энергии. Она предполагает, что темная энергия состоит из двух компонентов: аксионного поля — гипотетической сверхлегкой формы темной материи — и космологической константы, которая отвечает за фоновое расширение пространства-времени.

По словам ученых, в далеком будущем взаимодействие этих двух компонентов может изменить ход эволюции космоса. Вместо того чтобы расталкивать галактики друг от друга, эта сила может начать «стягивать» Вселенную обратно.

После моделирования такого сценария исследователи пришли к выводу, что конец существования Вселенной может наступить примерно через 33,3 миллиарда лет. Это значительно меньше, чем традиционные оценки, которые предполагали существование Вселенной еще триллионы лет.

Впрочем, делать окончательные выводы рано. Исследование пока не прошло рецензирование, а сама модель зависит от многих переменных. Кроме того, существуют и другие комбинации параметров, которые также могут объяснять наблюдения. Для проверки этой теории нужны новые данные и дальнейшие наблюдения. Поэтому пока речь идет лишь об одном из возможных сценариев будущего Вселенной, который, впрочем, может оказаться значительно короче, чем считалось ранее.

Напомним, ранее измерения показали, что Вселенная расширяется значительно быстрее, чем предсказывают современные теории, и ученые пока не могут объяснить причину этого явления.

