Ученые назвали новую причину смерти фараона Тутанхамона

Учитывая тот факт, что Тутанхамон любил пить вино, он мог погибнуть в результате ДТП.

Новую теорию о причине смерти фараона Тутанхамона предложила египтолог София Азиз. Она считает, что правитель Древнего Египта погиб в результате крушения колесницы, на которой он ехал после употребления вина.

Об этом пишет издание ScienceFocus.

После падения с колесницы у фараона появилась открытая рана, и в нее попала инфекция. Таким образом, это привело к внезапной смерти Тутанхамона. То есть, новая теория расширяет предыдущую гипотезу, указывая на то, как могла появиться смертельная рана.

Ученые более 10 лет назад пришли к выводу, что Тутанхамон скончался в результате заражения раны, но с другой стороны стало известно, что фараону было тяжело ходить из-за повреждения стопы. Поэтому он не мог ездить по колеснице. Но Азиз считает, что Тутанхамон мог нормально двигаться.

По словам египтолога, вместе с Тутанхамоном в его гробницу положили те предметы, которые пригодятся ему в загробной жизни. К примеру, это касается больших запасов вина, а также нескольких колесниц.

Напомним, ученые сделали новую реконструкцию лица фараона Тутанхамона.

Кроме того, стало известно, что разгадали тайну проклятия Тутанхамона.

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