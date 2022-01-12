Ученые назвали новый вид лягушек в честь экоактивистки Греты Тунберг

Новый вид лягушки недавно был обнаружен во время экспедиции на гору Чуканти в Панаме.

Группа бразильских исследователей открыла новый вид лягушек. Земноводное назвали в честь шведской экоактивистки Греты Тунберг.

Об этом информируют ZooKeys и Mongabay.

Новый вид лягушки был обнаружен во время экспедиции на гору Чуканти в Панаме. В этой местности обитают многие редкие и эндемичные виды. Чтобы изучить новый вид, ученым пришлось разбить лагерь в труднодоступном месте на высоте около 1000 метров над уровнем моря.

Название нового вида выбирали на аукционе. Его проводит природоохранная организация Rainforest Trust из США. Победитель назвал животное в честь Греты Тунберг.

Эта лягушка имеет крохотное тело от 3 до 4 см и черные глаза, редко встречающиеся среди древесных лягушек в Центральной Америке.

Фото Mongabay

"Выживание дождевой лягушки Греты Тунберг тесно связано с изменениями климата, поскольку повышение температуры уничтожило бы ее небольшую среду обитания в горах", — отметили ученые.

По словам ученых, когда температура увеличивается, многие виды адаптируются, перемещаясь на большую высоту. Но для видов, уже живущих на вершине, больше некуда деваться. Кроме того, лягушке, как и другим животным Центральной и Южной Америки, грозит массовое уничтожение лесов человеком.

Отметим, что ранее биологи уже успели дать имя Тунбергу одному виду жуков, двум видам улиток и роду пауков.

Ранее австралийский министр окружающей среды заявил, что подаст в отставку из-з "сумасшедших активистов", таких как Грета Тунберг.

Напомним, что в сентябре этого года соратники Греты Тунберг вышли на массовые демонстрации, требуя снизить чрезмерные выбросы в атмосферу углекислого газа.

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