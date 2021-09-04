Ученые назвали причины изменения погоды в Арктике: подробности

Они связали быстрое потепление в Арктике с повышением зимних температур в северных средних широтах

Изменению погоды в Арктике способствует частым нарушениям полярных вихрей, благоприятным для экстремальной зимней погоды в Северном полушарии.

Об этом сообщает журнал Science.

Так считают ученые Массачусетского университета в Лоуэлле, что в США, и Еврейского университета в Иерусалиме. Специалисты связали быстрое потепление в Арктике с повышением зимних температур в северных средних широтах за последние четыре десятилетия из-за нарушения системы атмосферной циркуляции.

Полярные вихри в последние годы изменили форму. Между Северной Европой и Уралом формируется волна высокого давления, в то время как над Восточной Азией устанавливается область низкого давления. Это происходит осенью, когда площадь полярных льдов в бассейнах Баренцева и Карского морей минимальна.

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В Сибири начинаются сильные снегопады. Энергия евразийской волны отражается от полярного вихря и поглощается аналогичной североамериканской волной с высоким давлением над Аляской и северной частью Тихого океана, а также низким давлением над восточной частью Северной Америки. Энергия двух волн давления из-за слияния усиливается, и вероятность экстремальных погодных событий при этом возрастает.

Напомним, льда в Северном Ледовитом океане не станет к 2050 году. Арктический морской лед растаял ко второму низкому уровню в результате жары и лесных пожаров.

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