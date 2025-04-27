Ученые назвали привычку, способствующую быстрому старению мозга

Мозг / © Pixabay

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Проблемы человеческого мозга остаются предметом постоянных исследований ученых по всему миру. Недавно учёные из Калифорнийского университета в Сан-Франциско опубликовали данные, указывающие на еще одну возможную причину постепенного уменьшения объема мозга.

Об этом пишет рассказали в UCSF .

Атрофия мозговой ткани является частью природного старения, которое обычно начинается в 30-40 лет. В то же время, определенные заболевания, такие как деменция, инсульт или черепно-мозговые травмы могут значительно ускорить этот процесс.

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По новым данным исследования UCSF, даже незначительные нарушения сна могут способствовать более быстрой атрофии мозга.

Более 600 взрослых приняли участие в проекте, результаты которого были опубликованы в журнале Neurology. В ходе исследования респонденты оценивали качество своего сна, а пять лет спустя их снова опросили, после чего через десять лет провели сканирование мозга.

Исследование показало тревожные результаты: даже после учета возраста, пола, образования, состояния здоровья и образа жизни, у людей с нарушениями сна была зафиксирована более выраженная атрофия мозга, чем у тех, кто спал хорошо.

Исследование показало, что у людей с умеренными трудностями со сном мозг выглядел старше на 1,6 года, а у тех, кто испытывал серьезные проблемы — на 2,6 года. Однако исследователи отмечают необходимость дальнейших исследований, чтобы понять, является ли сон причиной атрофии мозга или наоборот.

Клеманс Кавайес из UCSF подчеркивает, что, хотя прямая причинно-следственная связь между плохим сном и деменцией еще не установлена, связь между качеством сна и когнитивными нарушениями давно доказана. Профессор Кристин Яффе также отмечает важность хорошего сна в молодом возрасте для предотвращения когнитивных расстройств в будущем.

Даже если человек не испытывает проблем со здоровьем, правильный режим сна может стать важным шагом для сохранения умственной ясности в будущем. Качественный сон – это инвестиция в здоровье мозга на годы вперед.

Напомним, ранее мы публиковали японский тест по старению мозга.