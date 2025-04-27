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- Наука и IT
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Ученые назвали привычку, способствующую быстрому старению мозга
Ученые раскрыли, как качество сна может повлиять на старение мозга.
Проблемы человеческого мозга остаются предметом постоянных исследований ученых по всему миру. Недавно учёные из Калифорнийского университета в Сан-Франциско опубликовали данные, указывающие на еще одну возможную причину постепенного уменьшения объема мозга.
Об этом пишет рассказали в UCSF .
Атрофия мозговой ткани является частью природного старения, которое обычно начинается в 30-40 лет. В то же время, определенные заболевания, такие как деменция, инсульт или черепно-мозговые травмы могут значительно ускорить этот процесс.
По новым данным исследования UCSF, даже незначительные нарушения сна могут способствовать более быстрой атрофии мозга.
Более 600 взрослых приняли участие в проекте, результаты которого были опубликованы в журнале Neurology. В ходе исследования респонденты оценивали качество своего сна, а пять лет спустя их снова опросили, после чего через десять лет провели сканирование мозга.
Исследование показало тревожные результаты: даже после учета возраста, пола, образования, состояния здоровья и образа жизни, у людей с нарушениями сна была зафиксирована более выраженная атрофия мозга, чем у тех, кто спал хорошо.
Исследование показало, что у людей с умеренными трудностями со сном мозг выглядел старше на 1,6 года, а у тех, кто испытывал серьезные проблемы — на 2,6 года. Однако исследователи отмечают необходимость дальнейших исследований, чтобы понять, является ли сон причиной атрофии мозга или наоборот.
Клеманс Кавайес из UCSF подчеркивает, что, хотя прямая причинно-следственная связь между плохим сном и деменцией еще не установлена, связь между качеством сна и когнитивными нарушениями давно доказана. Профессор Кристин Яффе также отмечает важность хорошего сна в молодом возрасте для предотвращения когнитивных расстройств в будущем.
Даже если человек не испытывает проблем со здоровьем, правильный режим сна может стать важным шагом для сохранения умственной ясности в будущем. Качественный сон – это инвестиция в здоровье мозга на годы вперед.
Напомним, ранее мы публиковали японский тест по старению мозга.