Ученые назвали пять профессий, которые ИИ не способен заменить

Искусственный интеллект / © Pixabay

Специалисты назвали пять профессий, которые меньше всего поддаются замене искусственным интеллектом, и раскрыли главное преимущество людей в мире будущего труда.

Об этом пишет издание UNILAD.

Недавнее сообщение компании Amazon о сокращении 14 000 рабочих мест в рамках автоматизации лишь подтверждает растущие опасения относительно того, что технологии могут вытеснить людей из традиционных ролей. По некоторым оценкам, глобально ИИ способен повлиять на более 300 миллионов полноценных рабочих мест, меняя мир труда быстрее, чем любые предыдущие технологические революции.

В то же время не все профессии одинаково уязвимы. Новое исследование от TargetJobs показало, что определенные сферы деятельности остаются «устойчивыми» к ИИ, поскольку требуют человеческих навыков, которые машины пока не могут воспроизвести — таких как креативность, эмоциональный интеллект и моральное суждение.

Какие профессии наиболее уязвимы перед ИИ

Наибольший риск автоматизации существует для работ, которые легко алгоритмизируются: ввод данных, административные роли, обслуживание клиентов и некоторые технические специальности. ИИ способен выполнять эти задачи быстрее и без человеческих ошибок.

Пять профессий, которые остаются «AI-proof»

Медицина и психология — хотя ИИ помогает с анализом данных и диагностикой, он не способен заменить человеческое тепло, сочувствие и психологическую поддержку.

Образование и тренинги — учителя, способные сочетать технологии со своим эмоциональным интеллектом, остаются ключевыми для развития учеников.

Креативные индустрии — ИИ может генерировать идеи, но создание уникального, живого и осязаемого контента — исключительно человеческая сфера, включающая дизайн, рекламу и сторителлинг.

Квалифицированные ремесла — строители, электрики, инженеры и мастера, работающие с физически непредсказуемыми задачами, остаются неподвластными полной автоматизации.

Этика, регуляция и политика — профессионалы в области законотворчества, управления и контроля отвечают за то, чтобы ИИ использовался ответственно, что делает человеческое участие критическим.

Главное преимущество человека над ИИ

TargetJobs отмечает, что ключевое преимущество людей — гибкость и способность сочетать технологическую грамотность с социальными навыками. Те, кто сможет работать вместе с ИИ, а не против него, останутся наиболее конкурентоспособными на рынке труда.

Как «защитить» свою карьеру от автоматизации

Эксперты советуют

развивать мягкие навыки (soft skills);

научиться эффективно использовать ИИ как инструмент;

расширять профессиональные компетенции;

инвестировать в непрерывное обучение;

активно строить профессиональные связи;

повышать эмоциональный интеллект.

Фактически, будущее труда заключается не в противостоянии машинам, а в умении работать с ними вместе, максимально используя уникальные человеческие способности.

Напомним, ранее мы писали о том, что специалисты обнародовали очередной тревожный прогнозотносительно будущего человечества, объяснив, как развитие искусственного интеллекта способно привести к нашей гибели.