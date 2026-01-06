Ученые назвали самое странное млекопитающее, которое сочетает черты грызуна, насекомого и рептилии

Голый землекоп / © BBC

Реклама

Среди тысяч видов млекопитающих существует только один, который отказался от теплокровности ради выживания под землей. Эти чудаковатые животные — голые землекопы — живут колониями по правилам муравейника и обладают уникальными суперспособностями. Голый землекоп — это биологическая загадка, которая сочетает черты грызуна, насекомого и рептилии.

Об этом пишет iflscience.

Млекопитающие относятся к позвоночным животным и обычно характеризуются наличием молочных желез, шерсти или меха, способностью рожать живых детенышей и поддерживать постоянную температуру тела. В то же время эти признаки, даже вместе со сложным строением неокортекса мозга, не без исключений. Яркий пример — однопроходные, в частности утконосы: они откладывают яйца, но после появления потомства все равно выкармливают его молоком.

Реклама

На протяжении эволюционной истории Земли существовало немало необычных млекопитающих. И сегодня все еще существует одно необычное млекопитающее, которое с определенными оговорками можно назвать «холоднокровным» животным. Речь идет о Heterocephalus glaber, известном как «песчаный щенок» или «голый землекоп». Он отличается рядом удивительных адаптаций к подземному образу жизни.

Что известно о голых землекопах?

Эти почти бесшерстные грызуны из Восточной Африки живут большими колониями — иногда до 300 особей — и демонстрируют сложную социальную организацию. Они принадлежат к эусоциальным животным, у которых каждый член сообщества выполняет определенную роль.

«В пределах каждой колонии размножение ограничено одной самкой и 1 — 3 самцами; все остальные члены колонии репродуктивно подавлены и социально подчинены, если только их не изъять из-под влияния колониальных сигналов», — говорится в одном из научных исследований.

«Из-за выраженного репродуктивного неравенства голых землекопов часто считают эусоциальными млекопитающими. Это подтверждается поведенческими специализациями и определенными морфологическими различиями между размножающимися и неразмножающимися членами колонии. Важно, что голые землекопы демонстрируют пластичность поведения: изменения социальной среды влияют как на тип, так и на интенсивность социальной активности», — отмечается в исследовании.

Реклама

Однако такую модель не стоит идеализировать.

Голые землекопы / © BBC

Способ размножения и социальной организации

«Способ размножения и социальной организации голых землекопов больше напоминает некоторые виды насекомых, чем млекопитающих. Как и некоторые виды пчел или муравьев, голые землекопы являются эусоциальными: они живут в группах до сотни особей, возглавляемых единственной репродуктивной самкой — королевой. Но если насекомые управляют колонией с помощью феромонов, то королева голых землекопов использует физическую агрессию, заставляя группу копать тоннели, добывать пищу и защищать входы», — рассказал старший преподаватель фармакологии Кембриджского университета Эван Сент-Джон Смит.

Эти животные устойчивы к онкологическим заболеваниям

Необычность этих животных не ограничивается только социальной структурой. Они отличаются высокой устойчивостью к онкологическим заболеваниям и почти не реагируют на химические раздражители, в частности капсаицин и кислоты. Подземный образ жизни, питание корнями, клубнями и луковицами, а также поедание фекалий сородичей для лучшего усвоения питательных веществ обеспечили им стабильную температурную среду. В отличие от большинства млекопитающих, которые являются эндотермными или «теплокровными» и требуют значительных энергетических затрат для поддержания тепла, голые землекопы пошли другим путем.

Как голые землекопы регулируют температуру тела?

«Эти эусоциальные грызуны также совместно регулируют температуру тела. В отличие от большинства млекопитающих, они не способны поддерживать стабильную температуру. Она меняется вместе с температурой окружающей среды, что делает голых землекопов фактически холоднокровными», — пояснили в Смитсоновском национальном зоопарке и Институте биологии сохранения.

Реклама

«Сбиваясь в плотные группы, они замедляют потерю тепла. Также они регулируют температуру поведенчески — при необходимости греются в неглубоких приповерхностных туннелях, которые прогревает Солнце», — добавили там.

Несмотря на то что песчаные щенки в значительной степени демонстрируют эктотермные черты, полноценно называть их хладнокровными все же некорректно.

«Благодаря долговременным молекулярным, тепловым, метаболическим и поведенческим измерениям мы установили, что ГЗ [голые землекопы] способны запускать безтревожный термогенез и повышать температуру тела, но не могут удерживать ее из-за чрезмерных теплопотерь и ограниченной доступности энергетических ресурсов. Наши результаты свидетельствуют, что ГЗ представляют уникальную категорию терморегуляции, которая не вписывается в традиционные классификации», — отмечается в одном из научных препринтов.

Голые землекопы / © BBC

«Наши молекулярные, тепловые, метаболические и поведенческие данные показали, что ГЗ способны эффективно инициировать безтревожный термогенез и повышать температуру тела во время холода. Однако они не могут поддерживать ее из-за чрезмерных теплопотерь через кожу», — добавляют исследователи.

Реклама

Интересно, что использование искусственной изоляции частично возвращало животным способность к гомеотермии. Такой прогресс в сохранении энергии доказывает: основная сложность голых землекопов не в дефиците внутреннего тепла, а в его слишком быстрой потере. Это наблюдение заставляет пересмотреть прежние теории и указывает на то, что для понимания биологии вида критически важно анализировать не только выработку тепла, но и механизмы его удержания.

Таким образом, в целом эти животные регулируют температуру тела подобно холоднокровным, в значительной степени полагаясь на внешние источники тепла. В то же время они остаются сложным и уникальным примером, не вписывающимся в простые биологические категории, несмотря на принадлежность к млекопитающим.

К слову, самой тяжелой летающей птицей в истории признан Argentavis magnificens, который жил 6 — 8 млн лет назад в Аргентине. При весе около 70 — 80 кг и размахе крыльев до 7 м, что превышает габариты легкого самолета, эта птица бросала вызов законам физики.