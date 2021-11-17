Ученые назвали самого длинного динозавра из живших на Земле

Ученые назвали самого длинного динозавра из живших на Земле

Длина тела животного превышала 40 метров.

Самый длинный динозавр, когда-либо живший на нашей планете, суперзавр, достигал более 40 метров от морды до кончика хвоста.

Об этом пишет издание Іndependent.

К такому выводу ученые пришли после анализа новых останков суперзавра, жившего около 150 миллионов лет назад во времена юрского периода.

Если результаты этого исследования подтвердятся, это сделает суперзавра длиннее любого другого известного динозавра, включая еще одного претендента на это место — диплодока, который мог достигать длины около 33 метров.

"Суперзавр является самым длинным динозавром, чьи размеры оцениваются на достаточном количестве остатков, поскольку кости других динозавров представлены фрагментами, в результате чего сложно точно оценить их длину", — пояснил автор исследования Брайан Кертис.

Для того чтобы сделать такие выводы, ученым понадобилось почти 50 лет. Первый скелет суперзавра был найден в 1972 году в регионе, который ученые назвали "костным салатом", поскольку в нем находилось множество останков животных. Сразу сказать, какие кости принадлежали конкретному животному, было невозможно.

Напомним, новый вид динозавров обнаружили в Бразилии. Ему может быть около 70 млн лет.

Ученым уже удалось выяснить, что они были хищниками. Эти создания длиной в 5 метров передвигались на двух задних лапах, имели короткие передние лапы и очень крепкий хвост.

Впервые останки этих динозавров нашли еще два десятилетия назад, но только сейчас исследователи с уверенностью говорят, что это новый ранее неизвестный вид.

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