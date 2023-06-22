Ученые назвали самые странные пристрастия к еде во время беременности

Участие в опросе приняли 2000 женщин.
Новое исследование выявило самые странные пристрастия беременных к еде.
Об этом пишет nypost.com.
Из 2000 женщин, родивших в течение последних шести лет, девять из 10 (89%) испытывали хотя бы один вид влечения к еде во время беременности.
Самые популярные в списке: сезонные продукты, такие как тыквенный пирог, оказавшиеся не в сезон, когда возникает тяга (47%).
Еще 42% хотели необычное сочетание пищи, а каждая третья (35%) хотела какую-нибудь конкретную пищу, которую они могли получить только в одном месте.
Самые популярные требования к еде у беременных:
- Сезонная пища, которая в то время была не по сезону (например, тыквенный пирог) – 47%
- Необычное сочетание продуктов (например, арахисовое масло и соленые огурцы) – 42%
- Конкретная еда, которую можно получить только в одном месте – 35%
- Нездоровая пища (например, картофельные чипсы) – 33%
- Цельные натуральные продукты (например, бананы) – 33%
- Соленые продукты – 30%
- Сладкие продукты – 30%
- Еда, которую обычно не любили есть – 30%
Опрос, проведенный OnePoll от имени Vitamin Angels, некоммерческой организации общественного здравоохранения, работающей над улучшением питания матерей и детей во всем мире, также показал, что к концу первого триместра половина всех респонденток (50%) начали есть более питательную пищу и принимать витамины для беременных (68%), чтобы поддержать здоровье своего ребенка.
89% мам изменили свои привычки по здоровью, чтобы поддержать беременность, причем 38% начали это делать в первом триместре.
Кроме того, они стали есть более питательную пищу, они также начали выполнять предродовые упражнения (51%), пить больше жидкости (38%) и спать каждую ночь (36%).
Еще до того, как их беременность началась, примерно каждая десятая женщина (11%) начала выбирать имена, и только каждая четвертая (25%) начала принимать витамины для беременных.
"Во время беременности ежедневное потребление нескольких основных витаминов и минералов может увеличиться на 50%, и часто их невозможно удовлетворить только за счет диеты", — говорит доктор Коллин Делани, технический директор программы Vitamin Angels в США. "Рекомендуется принимать пренатальные витамины уже за 3 месяца до зачатия, чтобы обеспечить оптимальное здоровье матери и результаты беременности".
В дополнение к рассказу о том, как изменились их привычки по здоровью во время беременности, респондентки также рассказали, как они связаны со своим ребенком в это время.
Обычные способы, по которым женщины связывались со своим ребенком во время беременности, включали пение (56%), разговор (55%) и чтение ему книги (49%).
Когда дело дошло до ухода за собой во время беременности, респондентки принимали участие в пренатальных упражнениях (50%), получали пренатальный массаж (49%), дремали (48%) и ели питательную пищу (46%).
"Забота о себе – очень важный компонент общего состояния здоровья во время беременности, в том числе уделение приоритетного внимания питанию", – сказала Делани. "Ежедневные приемы витаминов для беременных — отличный способ удовлетворить повышенную потребность в питательных веществах во время беременности и поддержать здоровые результаты как для мамы, так и для ребенка".
Напомним, ранее ученые нашли пользу в умеренном употреблении алкоголя. Этот вопрос имеет множество аспектов.
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