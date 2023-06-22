Ученые назвали самые странные пристрастия к еде во время беременности

Новое исследование выявило самые странные пристрастия беременных к еде.

Об этом пишет nypost.com.

Из 2000 женщин, родивших в течение последних шести лет, девять из 10 (89%) испытывали хотя бы один вид влечения к еде во время беременности.

Самые популярные в списке: сезонные продукты, такие как тыквенный пирог, оказавшиеся не в сезон, когда возникает тяга (47%).

Еще 42% хотели необычное сочетание пищи, а каждая третья (35%) хотела какую-нибудь конкретную пищу, которую они могли получить только в одном месте.

Самые популярные требования к еде у беременных:

Сезонная пища, которая в то время была не по сезону (например, тыквенный пирог) – 47%

Необычное сочетание продуктов (например, арахисовое масло и соленые огурцы) – 42%

Конкретная еда, которую можно получить только в одном месте – 35%

Нездоровая пища (например, картофельные чипсы) – 33%

Цельные натуральные продукты (например, бананы) – 33%

Соленые продукты – 30%

Сладкие продукты – 30%

Еда, которую обычно не любили есть – 30%

Опрос, проведенный OnePoll от имени Vitamin Angels, некоммерческой организации общественного здравоохранения, работающей над улучшением питания матерей и детей во всем мире, также показал, что к концу первого триместра половина всех респонденток (50%) начали есть более питательную пищу и принимать витамины для беременных (68%), чтобы поддержать здоровье своего ребенка.

89% мам изменили свои привычки по здоровью, чтобы поддержать беременность, причем 38% начали это делать в первом триместре.

Кроме того, они стали есть более питательную пищу, они также начали выполнять предродовые упражнения (51%), пить больше жидкости (38%) и спать каждую ночь (36%).

Еще до того, как их беременность началась, примерно каждая десятая женщина (11%) начала выбирать имена, и только каждая четвертая (25%) начала принимать витамины для беременных.

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"Во время беременности ежедневное потребление нескольких основных витаминов и минералов может увеличиться на 50%, и часто их невозможно удовлетворить только за счет диеты", — говорит доктор Коллин Делани, технический директор программы Vitamin Angels в США. "Рекомендуется принимать пренатальные витамины уже за 3 месяца до зачатия, чтобы обеспечить оптимальное здоровье матери и результаты беременности".

В дополнение к рассказу о том, как изменились их привычки по здоровью во время беременности, респондентки также рассказали, как они связаны со своим ребенком в это время.

Обычные способы, по которым женщины связывались со своим ребенком во время беременности, включали пение (56%), разговор (55%) и чтение ему книги (49%).

Когда дело дошло до ухода за собой во время беременности, респондентки принимали участие в пренатальных упражнениях (50%), получали пренатальный массаж (49%), дремали (48%) и ели питательную пищу (46%).

"Забота о себе – очень важный компонент общего состояния здоровья во время беременности, в том числе уделение приоритетного внимания питанию", – сказала Делани. "Ежедневные приемы витаминов для беременных — отличный способ удовлетворить повышенную потребность в питательных веществах во время беременности и поддержать здоровые результаты как для мамы, так и для ребенка".

Напомним, ранее ученые нашли пользу в умеренном употреблении алкоголя. Этот вопрос имеет множество аспектов.

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