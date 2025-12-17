Ученые назвали шесть неожиданных симптомов деменции, которые проявляются за годы до потери памяти

Как распознать деменцию в среднем возрасте / © Getty Images

Британские ученые выяснили, что чрезмерная нервозность или проблемы с концентрацией могут рассматриваться как ранние признаки развития деменции

Об этом пишет Daily Mail.

В результате более 20-летнего наблюдения за 5000 взрослых старше 55 лет, эксперты установили прямую связь между специфическими депрессивными симптомами в среднем возрасте и значительно повышенным риском развития этого нейродегенеративного заболевания.

Исследование, результаты которого опубликованы в журнале The Lancet Psychiatry, выявило шесть ключевых симптомов, которые указывают на высокий риск развития деменции. К этим признакам относятся: повышенная тревожность, проблемы с концентрацией внимания, трудности с решением проблем, потеря уверенности, отсутствие привязанности к другим и недовольство ежедневными делами.

Люди, которые имели пять или более этих симптомов, оказались в самой большой группе риска.

Ученые отмечают, что это одно из первых исследований, которое так долго отслеживало конкретные психологические симптомы. Эти результаты дают врачам возможность выявлять риск деменции за много лет до появления классических симптомов (потеря памяти).

Хотя болезнь неизлечима, раннее выявление позволит вовремя ввести изменения в образе жизни, что может замедлить ее прогрессирование.

