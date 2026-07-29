- Дата публикации
-
- Категория
- Наука и IT
- Количество просмотров
- 100
- Время на прочтение
- 2 мин
Ученые назвали животных, живущих тысячи лет: кто возглавил рейтинг
Ученые назвали самых долгоживущих жителей планеты и объяснили секрет их долголетия.
Пока рекорд продолжительности жизни человека составляет 122 года, некоторые животные могут существовать сотни, тысячи лет или даже считаются потенциально бессмертными. Больше всего долгожителей обитает в морских глубинах, где особые условия замедляют процессы старения.
Об этом сообщает Discover Wildlife.
По словам исследователей, большинство рекордсменов по продолжительности жизни живут в холодных и глубоких водах океана. Низкие температуры, медленный обмен веществ, слабое освещение и минимальное количество хищников помогают им стареть гораздо медленнее.
Именно поэтому среди рекордсменов преобладают обитатели морских глубин.
Какие животные живут самое долгое
В десятку самых долгоживущих животных вошли:
сейшельская гигантская черепаха — более 190 лет;
красный морской еж — около 200 лет;
гренландский кит — более 200 лет;
морской окунь Rougheye Rockfish — более 200 лет;
гренландская акула — 400–500 лет;
океанический моллюск квахог — более 500 лет;
черный коралл — до 4 тысяч лет;
стеклянная губка — до 15 тысяч лет.
Особое внимание ученых привлекает медуза Turritopsis dohrnii, которую часто называют бессмертной.
Если она подвергается стрессу, травмируется или стареет, ее организм способен вернуться к ранней стадии развития — полипа. При благоприятных условиях этот цикл может повторяться неограниченное количество раз.
Еще одним примером биологического бессмертия считают гидру — небольшое пресноводное животное, клетки которого постоянно обновляются, что практически не дает организму стареть.
Одним из самых необычных долгожителей также гренландская акула.
По оценкам ученых, она может жить около 500 лет, а половой зрелости самки достигают лишь примерно в 150-летнем возрасте. Кроме того, беременность у этого вида длится от 8 до 18 лет, что является одним из самых длинных показателей среди позвоночных.
Исследователи надеются, что знания об этих уникальных обитателях планеты в будущем помогут создать новые подходы к лечению болезней и продлению активной жизни человека.
Напомним, в тропиках обнаружили новый вид животных, имеющих оранжевые губы и ревущие, как лягушка. Исследование, продолжавшееся почти два десятилетия, подтвердило уникальность существа, которое местные жители называют Ликвелли.