Ученые назвали животных, живущих тысячи лет: кто возглавил рейтинг

Океан / © Unsplash

Реклама

Пока рекорд продолжительности жизни человека составляет 122 года, некоторые животные могут существовать сотни, тысячи лет или даже считаются потенциально бессмертными. Больше всего долгожителей обитает в морских глубинах, где особые условия замедляют процессы старения.

Об этом сообщает Discover Wildlife.

Реклама

По словам исследователей, большинство рекордсменов по продолжительности жизни живут в холодных и глубоких водах океана. Низкие температуры, медленный обмен веществ, слабое освещение и минимальное количество хищников помогают им стареть гораздо медленнее.

Реклама

Именно поэтому среди рекордсменов преобладают обитатели морских глубин.

Какие животные живут самое долгое

В десятку самых долгоживущих животных вошли:

сейшельская гигантская черепаха — более 190 лет;

красный морской еж — около 200 лет;

гренландский кит — более 200 лет;

морской окунь Rougheye Rockfish — более 200 лет;

гренландская акула — 400–500 лет;

океанический моллюск квахог — более 500 лет;

черный коралл — до 4 тысяч лет;

стеклянная губка — до 15 тысяч лет.

Особое внимание ученых привлекает медуза Turritopsis dohrnii, которую часто называют бессмертной.

Если она подвергается стрессу, травмируется или стареет, ее организм способен вернуться к ранней стадии развития — полипа. При благоприятных условиях этот цикл может повторяться неограниченное количество раз.

Реклама

Еще одним примером биологического бессмертия считают гидру — небольшое пресноводное животное, клетки которого постоянно обновляются, что практически не дает организму стареть.

Одним из самых необычных долгожителей также гренландская акула.

По оценкам ученых, она может жить около 500 лет, а половой зрелости самки достигают лишь примерно в 150-летнем возрасте. Кроме того, беременность у этого вида длится от 8 до 18 лет, что является одним из самых длинных показателей среди позвоночных.

Исследователи надеются, что знания об этих уникальных обитателях планеты в будущем помогут создать новые подходы к лечению болезней и продлению активной жизни человека.

Реклама

Напомним, в тропиках обнаружили новый вид животных, имеющих оранжевые губы и ревущие, как лягушка. Исследование, продолжавшееся почти два десятилетия, подтвердило уникальность существа, которое местные жители называют Ликвелли.

Новости партнеров