Ученые не знают, что это такое: на дне океана у Аляски найдено таинственное золотое яйцо

В 2023 году подводный аппарат NOAA Ocean Exploration, исследуя глубины океана у побережья Аляски, наткнулся на странный объект на глубине около 3300 метров. Это был золотой шар, прикрепленный к камню, покрытому белыми губками.

Об этом сообщило издание Science Alert.

Ученые смогли собрать образцы этого объекта, но до сих пор не могут точно определить его природу. Керри Гауэлл, глубоководная экология из Плимутского университета, отметила, что объект выглядит как яйцо, хотя его структура сильно отличается от любых знакомых ученым образцов. Ученые предполагают, что из него что-то могло вылупиться, поскольку на оболочке есть отверстие, через которое могло пройти существо. Образцы были собраны с помощью роботизированной руки, и оказалось, что мясо яйцо на ощупь.

Удивителен и тот факт, что яйцо было найдено в единственном экземпляре, ведь большинство яйцекладных животных откладывают яйца кладками.

Напомним, ученые ответили, какой цвет глаз самый редкий в мире.

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