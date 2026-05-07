Ученые обнаружили 10000 невозможных экзопланет — что теперь будет

Ученые обнаружили 10 000 экзопланет, находящихся в других звездных системах / © Associated Press

Ученые обнаружили 10 тысяч ранее неизвестных экзопланет, тем самым утроив количество миров в других звездных системах.

Об этом сообщает Live Science.

Такой рекордный результат стал возможен благодаря использованию нового алгоритма, который проанализировал свет более 80 миллионов звезд, обнаружив ускользавшие от исследователей тонкие детали.

Исследователи обнаружили 11 тысяч экзопланет, 10 052 из которых никогда раньше не наблюдались. Остальные были идентифицированы другими учеными раньше, но их существование еще не подтверждено. Приблизительно 87% кандидатов проходили транзитом два или более раз, что позволило исследователям рассчитать периоды вращения планет, которые варьируются от 0,5 до 27 дней.

Чтобы подтвердить, что модель работает правильно, учёные решили проверить существование одного из кандидатов самостоятельно. Они наблюдали за планетой с помощью одного из телескопов «Магеллан», расположенных в пустыне Атакама. Планету идентифицировали как горячий Юпитер и обозначили TIC 183374187 b. Она вращается вокруг звезды на расстоянии около 3950 световых лет от Земли — именно там, где предусматривал алгоритм.

