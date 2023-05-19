Ученые обнаружили 700-летнюю мумию династии Мин в Тайчжоу в трехслойном гробу

Во время раскопок в городе Тайчжоу рабочие неожиданно наткнулись на большой твердый объект на глубине около шести футов под поверхностью.

Об этом пишет Ancient Origins.

Последующие исследования показали, что объект на самом деле был китайской гробницей с трехслойным гробом. Когда археологи открыли основной гроб, они наткнулись на слои шелка и полотна, пропитанные таинственной коричневой жидкостью.

Они обнаружили хорошо сохранившиеся останки женщины. Ее тело, волосы, кожа, одежда, украшения и даже брови и ресницы достаточно невредимы, что позволило узнать о ее внешности много веков назад. С этого времени она стала центром внимания и получила название "мумия Тайчжоу" или "случайная мумия".

Определить точный возраст тела женщины оказалось непросто. Однако, на основе сопутствующих артефактов и одежды, эксперты считают, что она жила во времена династии Мин, процветавшей с 1368 по 1644 год. Это значит, что телу может быть до 700 лет.

Напомним, в Египте нашли мумию мальчика с 49 амулетами, украшенными разными изображениями. Все детали были сделаны из золота. Отмечается, что ребенок умер около 2300 лет назад. Из-за огромного количества украшений мумию прозвали "золотым мальчиком".

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