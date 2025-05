Ученые обнаружили бактерии, которые могут провоцировать рассеянный склероз

Рассеянный склероз

Реклама

Ученые обнаружили, что определенные кишечные микроорганизмы могут не только быть связанными с рассеянным склерозом, но и непосредственно способствовать его возникновению.

Об этом сообщило издание MS Australia.

Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), провела международная группа ученых под руководством специалистов из Мюнхенского университета Людвига Максимилиана и Института биологической интеллигенции имени Макса Планка. Исследователи сосредоточили внимание на 81 паре однояйцевых близнецов, из которых только один имел диагноз рассеянного склероза (РС). Такой подход позволил минимизировать генетические и окружающие факторы, что позволило точнее оценить влияние микробиома на развитие болезни.

Реклама

В процессе исследования было выявлено более 50 видов бактерий, которые существенно отличались у близнецов. Особое внимание ученые обратили на два вида: Eisenbergiella tayi и Lachnoclostridium, которые были заметно более распространенными в кишечнике больных РС. Чтобы проверить, могут ли эти бактерии играть активную роль в запуске болезни, их пересадили стерильным лабораторным мышам с генетической предрасположенностью к РС-подобному состоянию.

Результаты оказались значимыми: мыши, которые получили микрофлору от больных близнецов, чаще проявляли симптомы, подобные РС, по сравнению с мышами, которые получили бактерии от здоровых. Кроме того, самки мышей оказались более чувствительными, что соответствует более высокой заболеваемости РС среди женщин.

Авторы подчеркнули, что это исследование демонстрирует прямую связь между кишечными микробами и иммунными реакциями, которые могут провоцировать рассеянный склероз. Идентификация потенциально вредных бактерий открывает новые перспективы в разработке персонализированных подходов к профилактике и лечению РС.

Специалисты предполагают, что дальнейшие исследования могут сосредоточиться на использовании пробиотиков, коррекции питания или антибиотикотерапии для изменения микробной среды кишечника с целью снижения риска развития болезни или смягчения ее течения.

Реклама

Напомним, ученые объяснили, что у нас общего с ДНК бананов.