Ученые обнаружили белого карлика, который может раскрыть будущее солнечной системы

Обнаруженный белый карлик получил название J1328-1450 / © Associated Press

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Астрономы обнаружили белый карлик с необычной системой планетных обломков. Вокруг звезды расположены два отдельных кольца, которые могли сформироваться из остатков скалистых тел.

Об этом пишет Reuters.

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Белый карлик, названный J1328-1450, расположен в Млечном Пути, примерно в 1600 световых годах от Земли, в созвездии Девы. Его обнаружили с помощью телескопа Very Large Telescope Европейской южной обсерватории, расположенного в Чили.

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До этого открытия астрономы обнаружили 21 белого карлика, окруженных планетарными обломками. Однако во всех предыдущих случаях наблюдался только один диск, а не два отдельных кольца.

«Это также подтверждает предположение, что скалистые планетные тела могут пережить превращение звезды в белого карлика», — отметил один из авторов исследования, астроном Фелипе Лагос-Вильчес из Технического университета имени Федерико Санта-Мария в Чили.

Масса белого карлика составляет примерно 47% массы Солнца, а его диаметр почти равен диаметру Земли.

Уцелевшие скалистые тела могут быть остатками более крупных планет, которые испытали значительное разрушение. По данным Лагоса-Вильчеса, после превращения звезды в красного гиганта ближайшие планеты были поглощены, а некоторые более отдаленные объекты выжили.

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«Планетная система не исчезла полностью. Некоторые скалистые тела под действием гравитации перешли на вытянутые орбиты, приблизившие их к белому карлику», — сказал астроном.

Подошедшие слишком близко к звезде объекты были разорваны ее гравитацией, а их вещество образовало диск из пыли и газа. В то же время два больших скалистых тела, вероятно, уцелели внутри него. Их присутствие может объяснять образование двух концентрических колец вокруг белого карлика.

Напомним, астрономы разгадали тайну экзопланеты, которая на семь лет наблюдений якобы исчезла из виду. Новое исследование свидетельствует, что планета не исчезла, а была извлечена из орбиты невидимым соседом.

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