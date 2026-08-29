Ученые обнаружили белок, управляющий аппетитом и тягой к жирной пище

Белок OPA1 в определенных нейронах головного мозга играет ключевую роль в регуляции аппетита и влечения к жирной пище.

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Исследователи обнаружили белок, контролирующий аппетит и тягу к жирам. Выяснилось, что белок OPA1 в нейронах гипоталамуса играет ключевую роль в регуляции аппетита и склонности к жирной пище.

Об этом пишет sciencealert.

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В ходе экспериментов на мышах с дефицитом OPA1 наблюдалось переедание, преимущество соевого масла, быстрый набор веса и ожирения, особенно у самок. Это открытие указывает на половые отличия в механизмах контроля аппетита и может стать основой для персонализированной терапии ожирения.

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Потребление жирной пищи повышало уровень OPA1 у обычных самцов. Этот процесс не происходил у самок.

Мыши с дефицитом OPA1 демонстрировали более высокий аппетит и предпочитали соевое масло.

Быстрый набор веса с возрастом наблюдался, особенно у самок с дефицитом OPA1. Эти мыши проявляли устойчивость к лекарству для подавления аппетита.

Результаты этого исследования подчеркивают важность более глубокого понимания биологических механизмов, лежащих в основе аппетита и пищевого поведения.

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Напомним, новое лекарство помогло толстым мышам сильно похудеть, хотя оно ели столько же, сколько и раньше. Ученые выяснили, что это вещество заставляет организм быстрее сжигать жир и иначе тратить энергию, в то же время мышцы животных почти не пострадали.

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