Ученые обнаружили червей, которые ели динозавров: уникальные находки на дне океана

Океан / © Pexels

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В толще древнего океанского дна ученые обнаружили новые доказательства существования чрезвычайно древних существ — червей Osedax, еще задолго до появления китов питавшихся костями морских рептилий. Эти создания, известные сегодня как «костоиды», оставили следы своей деятельности в костях мозазавров, плезиозавров и других древних существ.

Об этом пишет Т4.

Исследования провели ученые из Университетского колледжа Лондона и Музея естественной истории Великобритании. Они использовали компьютерную томографию, чтобы без повреждений изучить 130 окаменелостей. В шести из них обнаружили норы, похожие на те, которые создают современные черви Osedax, питающиеся остатками китов на дне океана.

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Это позволило идентифицировать сразу семь новых их видов — организмов, следы жизнедеятельности которых сохранились, хотя самих существ не найдено. Ученые убеждены: эти черви питались костями еще в меловой период, что означает, что их эволюционная история началась не менее 100 миллионов лет назад.

Палеонтолог Сара Джеймисон-Тодд подчеркивает: форма и структура обретенных нор почти не отличаются от современных, что свидетельствует о редкой стабильности эволюции. А ее коллега Марк Джонс добавляет, что микроскопический анализ мелового слоя позволил очень точно определить возраст останков.

Исследователи убеждены, что предстоит еще больше подобных открытий. Благодаря современным технологиям и последующим генетическим анализам удастся точнее воспроизвести, как эти маленькие, но уникальные существа меняли морские экосистемы в течение миллионов лет.

Напомним, океан, занимающий более половины поверхности планеты, до сих пор скрывает немало загадок. Очередным подтверждением тому стало редкое открытие у побережья Западной Австралии: оператор дикой природы Джейк Мэйсон случайно снял на видео уникальное морское существо.

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Речь идет о необычном обитателе глубин, тело которого имеет почти идеальную треугольную форму. Этот вид легко спутать с бело-пятнистой австралийской афалиной (Rhynchobatus australiae), ведь они чрезвычайно похожи: афалина имеет немного серее окрас спины и меньше белых пятен. Из-за такого внешнего сходства ученым до сих пор не удалось полностью изучить ареал акулохвостого ската.