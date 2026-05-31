Ученые обнаружили четкую связь между возрастом потери девственности и развитием мозга

Мозг человека / © Pixabay

Реклама

Оказывается, возраст первого сексуального опыта может оказать гораздо более широкое влияние на здоровье, чем считалось ранее.

Об этом пишет LADbible.

На людей часто оказывается социальное давление по поводу начала половой жизни в старшем подростковом возрасте, однако исследователи отмечают, что физически и психологически не все к этому готовы в одинаковый период.

Реклама

Согласно новому исследованию, раннее начало половой жизни связывают с худшими показателями старения, в частности, самооценкой здоровья и продолжительностью жизни.

Более всего, по данным ученых, это может быть связано с четырьмя аспектами: физической слабостью, ухудшением настроения, ХОБЛ (хроническим обструктивным заболеванием легких) и СДВГ.

Как исследовали связь

Чтобы понять механизм, ученые применили метод менделевской рандомизации, использующий генетические данные для анализа, связаны ли определенные биологические маркеры с процессами старения у людей, склонных к более раннему началу половой жизни.

Исследователи предполагают, что факторы, повышающие вероятность раннего сексуального дебюта могут одновременно влиять и на общее состояние здоровья в долгосрочной перспективе.

Реклама

К примеру, раннее половое созревание чаще приводит к тому, что первый сексуальный опыт происходит в младшем возрасте.

Авторы работы отмечают, что раннее половое созревание "связано с длительным влиянием половых гормонов, что увеличивает окислительный стресс и повреждение ДНК".

Поведенческие и психологические факторы

Еще один возможный механизм – поведенческие риски. Подростки, ранее начинающие половую жизнь, чаще приобщаются к другим рискованным привычкам, в частности курению, что может объяснять связь с развитием ХОБЛ, часто связанного с курением.

Отдельно исследователи обращают внимание на психическое здоровье: «ранее начало половой жизни, кажется, повышает склонность к депрессивным фенотипам», то есть проявлениям депрессии. Понятно, что депрессия может ускорять процессы биологического старения.

Реклама

Ученые подчеркивают, что результаты исследования могут поддерживать идею раннего образования по вопросам сексуального здоровья и формирования более осознанного отношения к интимным отношениям.

В то же время, они предостерегают от упрощенных выводов.

"Наши выводы не означают, что одно поведение определяет будущее здоровье человека", - отметил первый автор исследования Кайсянь Ван. «Вместо этого они подчеркивают, как опыт ранней половой жизни может со временем сочетаться с проблемами психического здоровья, рисками хронических заболеваний и снижением функциональных возможностей».

Исследование появилось на фоне тенденции, когда поколение Z все чаще откладывает или избегает сексуального опыта, что приводит к дискуссии среди социологов и медиков о долгосрочных последствиях для здоровья.

Реклама

Напомним, ученые бьют тревогу, поскольку человечество может сократиться вдвое уже к 2064 году.

Новости партнеров