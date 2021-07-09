Ученые обнаружили четыре похожие на Землю планеты, которые дрейфуют космосом

Ученые обнаружили четыре похожие на Землю планеты, которые дрейфуют космосом

Специалисты не могут установить расстояние до этих планет.

Ученые обнаружили группу из четырех планет, похожих по размеру на Землю. Они свободно дрейфуют в пространстве, не оборачиваясь вокруг звезды. Их назвали "планеты-изгои".

Как пишет The Daily Mail со ссылкой на NASA, открытие сделали с помощью космического телескопа Kepler.

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Установить расстояние до новых планет пока невозможно. Вероятно, они находятся на расстоянии нескольких тысяч световых лет от Земли. Ученые предполагают, что планеты похожи на Землю только по размеру. Скорее всего, они частично скалистые, а частично покрыты замерзшим океаном. Но если внутри таких планет есть источники тепла — то и жизнь там тоже может существовать.

Астрономы предполагают, что сначала такие планеты сформировались вокруг звезды, как и Земля, но затем гравитация других, более тяжелых планет, вытолкнула их из системы.

Напомним, ученые зафиксировали сверхмощную вспышку на Солнце. Подобное, говорят ученые, произошло впервые за 4 года.

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