Ученые обнаружили, что "двоюродные братья" человека могли убивать и есть друг друга — фото

Новое жуткое исследование показало, что ранние родственники современного человека убивали и, возможно, даже ели друг друга.

Об этом пишет Scientific Reports.

Ученые исследовали девять порезов на окаменелости голени в возрасте 1,45 миллиона лет, известной как KNM-ER 741. Они обнаружили, что вероятно надрезы сделали каменным инструментом, предназначенным для отделения мяса от кости.

Исследователи давно подозревали, что единственные выжившие члены большой семьи, так называемые гоминины, ели друг друга. Хотя до сих пор было неясно, почему и как часто это происходило.

Теперь команда ученых во главе с Брианой Побинер, палеоантропологом из Смитсоновского национального музея естественной истории, обнаружила "первые и на сегодняшний день единственные порезы, идентифицированные на посткраниальной кости раннего плейстоцена гоминина".

Крупный вид большеберцовой кости и увеличенный участок, на котором видны следы надрезов / Фото: nature.com

Команда Побинер считает, что эти порезы показывают, что жажда крови гомининов друг к другу была "опортунистической, практической и функциональной деятельностью, которая происходила прямо в контексте еды, а не была наполнена ритуальным значением".

"Наибольшим следствием древности гомининов, убивающих других гомининов, является идея о том, что наши древние родственники почти 1,5 млн лет назад, по крайней мере, время от времени могли рассматривать других мертвых людей как возможные источники пищи", — сказала она.

Девять меток, идентифицированных как следы порезов / Фото: nature.com

Порезы впервые привлекли внимание Побинер, когда она увидела кость в Национальном музее Найроби в Кении в июле в 2017 году.

Сначала она искала доказательства нападения на наших древних родственников других плотоядных, таких как саблезубые кошки, но нашла что-то гораздо страшнее.

"Я изучила сотни ископаемых костей животных со следами порезов на них, но это был мой первый опыт изучения костей ископаемых гомининов — в надежде найти следы укусов хищников", — сказала она. "Итак, как только я увидела порезы, мне сразу стало понятно, что это такое. Я подумала: "Вау, это не то, что я ожидала увидеть!".

Три образца, на которых видны следы порезов, аналогичны найденным на KNM-ER 741 / Фото: nature.com

Для проверки предположений из кости сделали тщательный слепок и отправили в лабораторию Университета штата Колорадо. Своему коллеге, Майклу Панте, исследовательница не рассказала подробностей. Он просто проанализировал метки с помощью 3D-сканирования и сравнения форм меток с 898 следами зубов, порезов и ударов из базы данных. 9 из 11 меток были четко идентифицированы как повреждения, причиненные каменным оружием. Еще две оказались укусами большой саблезубой кошки, скорее всего, льва.

Крупный план метки 5 и обработанной 3-D модели по сравнению с современной меткой клыка льва / Фото: nature.com

Хотя антропологи в течение некоторого времени подозревали, что наши давно потерянные родственники любили перекусывать друг другом, они были осторожны, чтобы не предположить, что наши родственники в прошлом занимались каннибализмом.

Это связано с тем, что неясно, было ли это обычной практикой между представителями одного и того же вида, что можно было бы считать каннибализмом, или вид гомининов иногда ел тело своего собственного вида или тех, кто связан с ним. И здесь он попадает под более широкую категорию под названием "антропофагия".

"Возвращение в музейные коллекции, повторное изучение других окаменелостей гомининов и обнаружение следов бойни на других окаменелости гомининов может помочь нам определить, насколько распространено такое поведение", — добавила Побинер.

Ее команда также считает, что жертва меток могла быть сначала убита другим хищником, которого потом прогнали гоминины и только потом съели остатки.

Напомним, ученые воспроизвели лицо девушки, умершей 1300 лет назад. Ее скелет обнаружили еще в 2012 году.

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