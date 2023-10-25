Ученые обнаружили, что Луна на 40 млн лет старше, чем думали ранее: каков ее возраст

Исследователи заявили, что Луна может быть на 40 миллионов лет старше, чем считалось ранее.

Недавний анализ лунной грязи, доставленной последней миссией "Аполлон" в 1972 году, подтвердил, что возраст спутника Земли 4,46 миллиарда лет — примерно на 40 миллионов лет больше, чем предполагалось.

По словам исследователей из Музея Филда в Чикаго, сейчас считается, что Луна возникла как гигантский обломок объекта размером с столкнувшийся с Землей Марс, выбросив большую массу материала, который в конце концов стал спутником. Энергия, участвовавшая в ударе, означала, что его поверхность изначально была расплавленной, но по мере охлаждения лунного океана магмы материал утвердился.

Изучая жизненный цикл лунных кристаллов, ученые смогли определить, когда каменная шрапнель стала Луной.

"Эти кристаллы являются самыми древними из известных твердых тел, образовавшихся после гигантского удара", — сказал старший автор исследования Филипп Хек. "И поскольку мы знаем, сколько лет этим кристаллам, они служат якорем для лунной хронологии".

Образцы "Аполлона-17" показали, что когда объект врезался в Землю тепловая, расплавленная энергия, возникшая в результате столкновения, расплавила породу, образовав то, что сейчас является пылевой лунной поверхностью.

"Когда поверхность была такой расплавленной... любые кристаллы на поверхности Луны должны были образоваться после того, как этот лунный океан магмы остыл", — объяснил Хек. "Иначе они были бы расплавлены, а их химические подписи были бы стерты".

Кристаллы циркона с Луны были проанализированы атом за атомом во время процесса, называемого радиометрической датировкой в Северо-Западном университете, где измерялся радиоактивный распад между исходными родительскими атомами и новыми дочерними изотопами, образовавшимися после столкновения.

"Это немного похоже на песочные часы", — сказал Хек. "Радиометрическая датировка работает аналогичным образом: подсчитывается количество родительских атомов и количество дочерних атомов, в которые они превратились. Затем можно рассчитать ход времени, поскольку известна скорость трансформации".

Образцы показали, что минимальный возраст Луны составляет 4,46 миллиарда лет. Хек отметил важность своих выводов.

"Луна — важный партнер нашей планетной системы — он на 40 миллионов лет старше, чем мы думали: он стабилизирует ось вращения Земли, это причина того, что в сутках 24 часа, это причина, по которой у нас бывают приливы", – сказал он. "Без Луны жизнь на Земле выглядела бы иначе. Это часть нашей природной системы, которую мы хотим лучше понять, и наше исследование является крошечным кусочком головоломки во всей этой картине".

Напомним, ученые дали новый прогноз, как умрет Солнце и выживет ли после этого человечество. Астрономы полагают, что Солнце превратится в планетарную туманность.

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