Ученые обнаружили, что нужно сделать перед сексом, чтобы получить больше удовольствия

Исследователи из норвежского университета Осло обнаружили, что нужно сделать перед сексом, чтобы получить больше удовольствия. Как оказалось, необходимо сперва поесть.

Об этом пишет nypost.com.

Ученые обнаружили, что "мягкие ласки" не доставляют удовольствия, если вы голодны.

Команда опубликовала свои выводы в академическом журнале "Психофизиология" после проведения экспериментов на 67 норвежских добровольцах обоих полов.

"Удовольствие прикосновения было выше после еды, чем без нее, а активация мозга после еды была выше, чем без нее", — сказали ученые.

Впоследствии они заявили, что грелин, гормон кишечника, стимулирующий пищевую мотивацию и увеличивающий потребление пищи, неразрывно связан с уровнем удовлетворения.

Для проведения эксперимента участникам нужно было осторожно прикасаться к голеням в течение двух отдельных дней — одного, когда они ели, и в другой, когда они не ели.

В первый день добровольцы прибыли на эксперимент в 15:00, поголодав шесть часов. Впоследствии им давали жидкую пищу и банан, а затем ласкали правую голень с разной скоростью. В то же время их мозг сканировали с помощью сканера фМРТ. После этого их попросили оценить, насколько приятными были прикосновения.

На второй день участникам нужно было голодать в течение шести часов, и по прибытии для завершения эксперимента им не давали никакой пищи. Без сомнения, чувствуя голод, им еще раз гладили голени и сканировали мозг.

Во второй день сканирования выявило более высокий уровень грелина (гормона голода). Неудивительно, что добровольцы также сообщили о более низком уровне удовольствия.

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"Все скорости прикосновений были оценены как менее приятные, когда участники не ели", – сказали исследователи. "Это может быть связано с тем, что участники могли отвлекаться интероцептивными чувствами, связанными с голодом, вызванными пустым желудком. Грелин может способствовать снижению ценности социальных стимулов, способствующих поиску пищи вместо сосредоточения на удовольствии. Наши результаты показывают, что кроме своей установленной роли гормона, стимулирующего аппетит, грелин также участвует в присвоении ценности социальным вознаграждениям, таким как прикосновение".

Однако, возможно, было бы глупо есть слишком много, прежде чем заниматься сексом: один врач сказал, что следует подождать как минимум 60 минут после еды.

"Любое меньшее время может привести к тому, что большая часть еды все еще останется в вашем животе", — сказал доктор Валери Антуан Гюстав.

Эксперт добавил, что "высокоферментированные углеводы, такие как молочные продукты, хлеб и фрукты, такие как яблоки и вишня, могут привести к увеличению газов и вздутию живота", поэтому вам также следует избегать таких продуктов задолго до секса.

Напомним, самки лягушек инсценируют свою смерть, чтобы избежать секса. Также они используют и другие маневры уклонения.

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