Ученые обнаружили, что первое фото черной дыры в центре Галактики "может быть неточным"

Понадобилось два года на анализ данных, позволивший опубликовать изображение черной дыры в Млечном Пути.

Изображение черной дыры, которая находится в центре Млечного Пути, на самом деле не так точно, как казалось сначала.

Об этом сообщает Live Science.

Ученые обнаружили, что изображение искажено из-за способа "сшивания" данных, сообщает Live Science.

Стрелец А* – это гигантская черная дыра, расположенная на расстоянии 26 тысяч световых лет от Земли. Ее масса составляет 4,3 миллиона масс Солнца.

Изображение дыры удалось получить в 2022 году с помощью Event Horizon Telescope (EHT) – сети из восьми синхронизированных радиотелескопов, расположенных в разных точках мира.

Оно может быть обезображено через способ, которым объединялись данные. По словам исследователей, кольцо действительно более вытянутое, чем показано на снимках.

"Наше [исправленное] изображение слегка вытянуто в направлении восток-запад, а восточная половина ярче западной. Мы предполагаем, что изображение кольца возникло из-за ошибок при анализе изображений EHT, и часть его была артефактом, а не реальной астрономической структурой", — заявил ведущий автор исследования Мийоси Макото, астроном Национальной астрономической обсерватории Японии (NAOJ).

Потребовалось еще два года на анализ данных, который позволил опубликовать изображение черной дыры в Млечном Пути.

Команда EHT пока никак не комментировала это заявление. Неизвестно также, чье изображение диска черной дыры в конечном итоге правильно.

Ранее мы сообщали, что астрономы впервые обнаружили тройную черную дыру.

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