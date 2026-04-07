Ученые обнаружили, что пингвины стареют быстрее — причина удивила

Пингвины / © Facebook / Национальный антарктический научный центр

Реклама

Пингвины, живущие в зоопарках и имеющие постоянный доступ к пище, могут стареть быстрее своих диких родственников. К такому выводу пришли ученые после нового исследования.

В неволе пингвины защищены от хищников, сурового климата и нехватки пищи. Они получают регулярное питание и ветеринарный уход, что оказывает положительное влияние на продолжительность жизни. В то же время именно такой комфорт имеет и обратную сторону.

Реклама

По словам исследователя Селин Ле Боек из Научного центра Монако, 15-летний пингвин в зоопарке по биологическим показателям может соответствовать 20-летнему пингвину в дикой природе. То есть их организм стареет быстрее, хотя они живут дольше.

Причиной такого эффекта считается образ жизни. В зоопарках пингвины меньше двигаются и имеют неограниченный доступ к пище. Это влияет на их биологические ритмы, включая сон и метаболизм, а также может нарушать клеточные процессы, связанные со старением.

Исследование провела международная группа ученых под руководством Хельсинкского университета. Они проанализировали образцы крови 64 королевских пингвинов, среди которых были как дикие особи, так и родившиеся и содержащиеся в зоопарках.

Для оценки биологического возраста ученые использовали так называемые эпигенетические часы — метод, определяющий изменения в ДНК, связанные со старением. Результаты показали: у пингвинов в неволе наблюдается учащенное биологическое старение.

Реклама

В природе эти птицы могут преодолевать сотни километров в поисках пищи и даже голодать до восьми недель. Такая активность и природные условия поддерживают их выносливость и физическую форму.

В зоопарках же отсутствие сложной среды, меньшая физическая активность и постоянный доступ к пище изменяют обмен веществ и влияют на гены, связанные со старением.

Тем не менее, общая продолжительность жизни пингвинов в неволе выше: в среднем около 21 года против 13,5 года в дикой природе.

Исследователи отмечают, что эти результаты могут быть полезными и для понимания процессов старения у людей. Они подчеркивают: образ жизни, в частности, питание и физическая активность, играет ключевую роль в том, как быстро стареет организм.

Реклама

Напомним, ранее украинские полярники со станции "Академик Вернадский" во время полевых работ неожиданно встретили королевского пингвина — вид, который не проживает в этом районе Антарктики.

Также украинские полярники в Антарктике сняли на фото неожиданную гостью — египетскую цаплю. Обычно эта птица предпочитает тропики и субтропики, а также некоторые территории умеренных широт.