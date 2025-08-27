- Дата публикации
Археологи нашли доказательства высокоразвитой цивилизации, стертой катастрофическим потопом
Археологи обнаружили следы древнего поселения под слоями затопления в Ираке. Исследователи предполагают, что мощная катастрофа могла стереть с лица земли неизвестную цивилизацию еще 20 000 лет назад.
Археологи сообщили о возможных доказательствах существования древней высокоразвитой цивилизации, уничтоженной глобальным потопом более 20 000 лет назад. Это открытие, по мнению исследователей, способно изменить представление об истоках человеческой истории.
Об этом пишет Daily Mail.
Находки в Ираке
Еще в 1930-х годах во время раскопок в Телль-Фаре (Ирак) археологи обнаружили поселения, возраст которых превышает 5000 лет. Они относятся к периоду возникновения клинописи, централизованного управления и городской организации. Телль-Фара долгое время считался важным шумерским городом-государством, дававшим ценные сведения о торговле и управлении.
Однако под слоями поселений исследователи обнаружили толстый пласт глины и песка — так называемый "слой затопления". Это свидетельствует о мощном наводнении, которое произошло еще до существования известных шумерских городов. Подобные отложения также зафиксированы в Ури и Кише (Месопотамия), Хараппи (долина Инда) и даже в поселениях вдоль Нила в Египте.
Теория глобальной катастрофы
Независимый исследователь Мэтт Лакруа заявил в комментарии Daily Mail, что геологические данные свидетельствуют о катастрофе примерно 20 000 лет назад.
"Ничто за последние 11 000 лет даже близко не может объяснить это", – сказал он.
По его мнению, климатические изменения могли вызвать наводнения настолько масштабные, что они остались в культурной памяти народов как легенды о всемирном потопе.
Лакруа исследовал ледяные керны, годовые кольца деревьев, вулканические обломки и геомагнитные колебания, соотнося эти данные с древними мифами. Он считает, что только катастрофа более 20 000 лет назад соответствует как геологическим признакам, так и культурным преданиям.
Дискуссия среди ученых
Однако большинство ученых отвергают версию о глобальном потопе и гибели развитой цивилизации в этот период. Они отмечают, что люди верхнего палеолита жили небольшими группами охотников-собирателей, и прямых доказательств существования сложных обществ тогда нет.
В то же время под "слоем затопления" в Телль-Фаре обнаружили артефакты, напоминающие протоклинописные таблички, полихромные кувшины и чаши в стиле Фара II. Они указывают на более развитое общество, чем считалось ранее. Резкие отличия между находками ниже и выше слоя глины свидетельствуют о культурном разрыве — будто одна цивилизация была стерта и на ее месте появилась другая.
Свидетельства археологов
Эрик Шмидт из Музея Пенсильвании, руководившего раскопками, отмечал:
"Одна из самых интересных проблем состоит в том, уничтожил ли подъем уровня воды полностью города, людей и животных?"
Он предполагал, что население могло покинуть территорию до крушения, ведь останки так и не были найдены.
Параллели с мифами
Лакруа обратил внимание на шумерские тексты, которые упоминают Шуруппак как "город к потопу", где жил Зиусудра - аналог библейского Ноя. Он считает, что совпадение между легендами и геологическими слоями не случайно, а является отражением реального катастрофического события.
По его мнению, эта потеря могла быть частью глобальной сети пропавших древних культур, оставив после себя только мифы и символы.
"Это могло бы объяснить, почему столько цивилизаций имеют схожие истории о потопах: они являются памятью о реальной катастрофе, изменившей человеческий мир", - заявил исследователь.