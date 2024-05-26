Ученые обнаружили древнейшего предка пауков и скорпионов, жившего почти 500 млн лет назад — фото

Животное обитало в древнем океане, но его окаменелость обнаружили на суше.

Ученые обнаружили окаменелые останки маленького животного, плававшего в океанах Земли 478 млн лет назад. Его идентифицировали как древнейшего предка пауков, скорпионов и мечехвостов.

Результаты исследования были размещены в журнальчике Nature Communications, пишет ScienceAlert.

Животное длиной 5 мм получило название Setapedites abundantis. Его окаменевшие останки были обнаружены на месте, где когда-то океан покрывал территорию современного Марокко – на севере Африки. Палеонтологи пришли к выводу, что это существо принадлежит к членистоногим Euchelicerata.

Setapedites abundantis – древнейший предок пауков / Фото: ScienceAlert

"Сначала мы только намеревались описать и назвать эту окаменелость. Мы совершенно не подозревали, что в ней будет столько тайн", - говорит палеонтолог Лоренцо Лустри из университета Лозанны в Швейцарии.

Setapedites abundantis был впервые обнаружен в начале 2000-х годов в формации Фезуата в Марокко. Фактически это был самый распространенный тип окаменелостей, но их изучение и характеристика являются тяжелой работой, и ученым понадобилось время, чтобы тщательно их исследовать.

Setapedites abundantis – древнейший предок пауков / Фото: ScienceAlert

Ученые изучили несколько окаменелостей этого морского существа, прекрасно сохранившегося в сланцевых породах, когда-то бывших илом на морском дне. Они обнаружили на спине животного анатомические особенности, называемые двуветвистыми придатками.

"Поэтому было волнующим сюрпризом осознать после тщательных наблюдений и анализа, что это также восполняет важный пробел в эволюционном дереве жизни", - добавил ученый.

Членистоногие представляют собой очень разнообразную и многочисленную группу беспозвоночных, в которую входят насекомые, многоножки, ракообразные и паукообразные. Все эти существа составляют примерно 75% животного мира на Земле. Среди членистоногих выделяются хелицеры – то есть существа, у которых есть хелицеры. Это ротовый аппарат в форме клыков или клешней, используемый для захвата и отравления добычи.

В эту группу входят пауки, скорпионы, мечехвосты, клещи, а также несколько вымерших групп, например морские скорпионы. Но до сих пор ученые точно не знают, когда и как эти разные животные разделились и начали свой особый эволюционный путь вдали от остальных членистоногих.

Следующим шагом является дальнейшее изучение Setapedites abundantis, чтобы лучше понять появление и эволюцию его уникальных характеристик.

Напомним, ученая разгадала еще одну тайну "Мона Лизы".

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