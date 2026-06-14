Ученые обнаружили древнейшую воду на планете Земля: какая она на вкус

Ученые обнаружили древнейшую воду на Земле / © Unsplash

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В Канаде на глубине трех километров под землей обнаружили древнейшую воду на Земле. Геологи обнаружили скважинную воду в возрасте около двух миллиардов лет в канадской шахте Кидд-Крик, расположенной неподалеку от города Тимминс на севере провинции Онтарио.

Эта находка уже считается древнейшей известной жидкой водой на планете. Об этом пишет Space Daily.

Геологи нашли самую древнюю воду на планете

Вода была в изолированном состоянии в горных породах со времен, когда единственными живыми организмами на Земле были микроорганизмы — задолго до появления первых растений и животных.

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Исследование возглавила профессор Барбара Шервуд Лоллар из Университета Торонто, которая впервые посетила этот рудник в 1992 году. В 2013 году ее команда опубликовала в журнале Nature статью об обнаружении воды возрастом 1,5 миллиарда лет на глубине 2,4 километра. Впоследствии, во время бурения на глубине почти три километра, ученые обнаружили еще более древние резервуары.

Вопреки ожиданиям вода вытекала из трещин и скважин со скоростью нескольких литров в минуту. Ученые использовали метод измерения благородных газов, растворенных в жидкости. Эти газы накапливаются в изолированной среде из-за распада элементов в окружающей породе с постоянной скоростью, что позволяет определить минимальное время изоляции воды от поверхности.

Обнаруженная жидкость оказалась примерно в десять раз соленее морской воды. Она имеет густую консистенцию, горький вкус, запах серы и становится оранжевой на воздухе из-за реакции растворенного железа с кислородом.

Анализ химического состава воды показал наличие сульфатов и растворенного водорода, что свидетельствует о биологической активности. Последующие исследования подтвердили существование сульфатредуктирующих бактерий. Это микроорганизмы, живущие в полной темноте и изоляции от солнечного света. Они получают энергию из химических реакций между водой и камнями.

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Эти результаты указывают на наличие глубокой изолированной биосферы, поддерживаемой без доступа света.

Открытие привлекло внимание специалистов NASA, которые используют канадскую шахту в качестве земной модели для подготовки будущих миссий. Если жизнь способна развиваться в таких условиях на Земле, аналогичные изолированные экосистемы могут существовать в недрах Марса или подледных океанах спутников Юпитера и Сатурна — Европы и Энцелада.

Сейчас исследователи продолжают поиск подобных древних водных резервуаров на других континентах.

Под Тихим океаном ядро Земли внезапно изменило движение

Напомним, ученые Европейского космического агентства зафиксировали необычные изменения во внешнем ядре Земли — слое расплавленного металла на глубине около 2200 км, формирующем магнитное поле планеты.

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Анализ данных спутников и наземных наблюдений за 1997–2025 годы показал, что в 2010 году обширный регион жидкого железа под экваториальной частью Тихого океана развернулся и вместо запада начал двигаться к востоку.

После 2020 года этот восточный поток стал ослабевать, что совпало с изменениями во внутреннем ядре Земли. Ведущий автор исследования Фредерик Даль Мадсен из Эдинбургской школы геологических наук отметил, что этот масштабный разворот ставит новые вопросы перед наукой. Ранее внешнее ядро считалось относительно стабильным, однако новые данные доказывают, что изменения в его потоках происходят значительно быстрее, чем предполагалось.

Исследователи отмечают, что движение железа в ядре не угрожает людям, но оно критически важно, поскольку создает магнитное поле, которое защищает Землю от солнечной радиации и обеспечивает работу навигационных систем и спутников.

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