Ученые обнаружили древний штамм чумы, которому 5 тысяч лет

Ученые нашли нового претендента на роль "нулевого пациента" с чумой.

У мужчины, который умер более 5 тысяч лет назад на территории современной Латвии, обнаружили древнейший известный штамм болезни.

Как пишет BBC Украина, в костях охотника-собирателя, найденных на неолитической стоянке Риннюкалнс у реки Салаца на севере Латвии, нашли следы возбудителя чумы — бактерии Yersinia pestis.

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Остатки двух людей обнаружили в этом месте еще в XIX веке, но потом они потерялись в антропологической коллекции в Германии до 2011 года. С помощью дальнейших раскопок нашли еще два захоронения.

В ДНК древней бактерии отсутствует ряд генов, которые сделали чуму впоследствии значительно опасной болезнью. 5300 лет назад она не могла передаваться через блох, которые переносят крысы и другие грызуны, тогда как бубонная чума, которая опустошала страны Евразии в исторические времена и изредка еще встречается, распространяется именно таким образом. Мужчина 20-30 лет с Риннюкалнса, судя по анализу его остатков, умер от чумы, но похоронили его так, как и его соплеменников. То есть то, что произошло с ним, они не воспринимали как нечто экстраординарное.

"Скорее всего, его укусил грызун, он получил первичное заражение Yersinia pestis и умер через несколько дней или, возможно, через неделю, от септического шока", — считает доктор Бен Краузе-Кер из Кильского университета в Германии.

Фото: PA MEDIA

Напомним, ученые обнаружили сходство между воспалением мозга от коронавируса и болезнью Альцгеймера. Авторы исследования выявили молекулярные изменения в наружных слоях коры головного мозга пациентов с COVID-19.

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