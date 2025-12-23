Ученые обнаружили древнюю ДНК, которая увеличивает шансы дожить до 100 лет

Реклама

Ученые обнаружили следы древней ДНК, которые могут пролить свет на причины человеческого долголетия.

Новое исследование, опубликованное в журнале GeroScience, показало: генетическое наследие наших далеких предков может оказывать существенное влияние на шансы дожить до 100 лет.

Интерес к теме возрос на фоне столетнего юбилея легендарного американского актера Дика Ван Дайка. 13 декабря он отпраздновал 100-летие и поделился своими секретами долголетия во время презентации книги 100 Rules for Living to 100.

Хотя правильное питание, физическая активность и здоровый образ жизни действительно играют важную роль, исследователи отмечают: этого недостаточно. Генетика может также иметь решающее значение.

В научной работе специалисты проанализировали геномы 333 человек старше 100 лет и 690 здоровых участников среднего возраста — около 50 лет. Поскольку Италия является одной из стран с самым большим количеством долгожителей в мире, ученые сосредоточились именно на ее населении.

ДНК почти тысячи участников сравнили с древними геномами четырех ключевых групп, сформировавших современное население Италии. Среди них – давние популяции из иранского и кавказского регионов, анатолийские неолитические земледельцы, а также кочевники бронзового века.

Наиболее неожиданный результат касался западных охотников-собирателей (WHG) — потомков европейцев после ледникового периода. Именно эта генетическая линия, по словам ученых, больше всего связана с вероятностью дожить до 100 лет.

Исследование показало, что даже незначительное увеличение доли ДНК охотников-собирателей повышает шансы достичь столетнего возраста на 38%. Более того, у женщин с такими генетическими маркерами вероятность дожить до 100 лет оказалась вдвое выше, чем у мужчин.

Авторы работы предполагают, что гены, связанные с долголетием, могли попасть в итальянский генофонд еще в доисторические времена. Этот донеолитический генетический компонент, сформированный после последнего ледникового максимума, может и сегодня способствовать здоровому старению.

Также ученые выяснили, что некоторые из этих генов связаны с более эффективным метаболизмом, позволяющим организму лучше перерабатывать пищу и поддерживать баланс энергии.

Исследователи отмечают, что это только начало, и в будущем наука не раз вернется к изучению связи между древней ДНК и продолжительностью жизни человека.

