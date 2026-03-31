Ученые обнаружили два фактора, связанных с рождением, которые влияют на снижение IQ
Преждевременное рождение и низкий вес при рождении могут оказывать влияние на когнитивное развитие человека. К такому выводу пришли ученые после анализа сотен исследований.
Международная группа исследователей выявила два ключевых фактора, связанных с рождением, которые могут влиять на когнитивное развитие и достижения в учебе человека на протяжении жизни.
Об этом пишет Newsweek.
Речь идет о преждевременном рождении (до 37-й недели беременности) и низком весе при рождении. Именно эти факторы, по результатам масштабного анализа, связаны с более низкими показателями интеллекта и сложностями в обучении.
Исследования провели ученые из Оксфордского университета, проанализировавшие десятки систематических обзоров и сотни предыдущих научных работ. Они изучали, как эти факторы влияют на успеваемость в школе и потребность в дополнительной образовательной поддержке.
Результаты показали, что в среднем у людей, рожденных преждевременно или с низким весом, есть несколько более низкие показатели интеллекта — разница может составлять около 10 баллов IQ. Также они чаще сталкиваются с трудностями в чтении, математике и правописании.
Наиболее заметными эти отличия есть в детстве. В подростковом возрасте разрыв частично уменьшается, однако может сохраняться и во взрослой жизни.
Исследователи отмечают, что современная медицина значительно повысила выживаемость недоношенных детей, однако вопрос долгосрочного развития остается актуальным. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, дети, рожденные значительно раньше срока, могут иметь повышенные риски проблем со здоровьем и развитием.
В то же время, авторы подчеркивают: эти факторы не определяют будущее человека. Раннее выявление трудностей, качественная медицинская помощь и образовательная поддержка могут существенно улучшить результаты.
Ученые призывают уделять больше внимания детям из групп риска, чтобы обеспечить им необходимые условия для полноценного развития.
Напомним, девять привычек людей с высоким уровнем IQ.