Ученые обнаружили двойника Земли: что известно о новой экзопланете

Ученые обнаружили похожую на Землю экзопланету, вращающуюся вокруг звезды того же типа, что и наше Солнце. Экзопланета заблокирована приливными силами своей звезды, поэтому ее одна сторона настолько разогрета, что представляет собой море лавы.

Об этом пишет New Atlas.

Экзопланета расположена в 73 световых годах от нас в созвездии Близнецов. Планета примерно в 1,1 раза больше Земли, а вращается она вокруг звезды класса G5 — похожей на Солнце.

Известно, что экзопланет всего около 400 млн лет, что делает ее наименьшей экзопланетой, возраст которой составляет менее 500 млн лет. Орбита экзопланеты составляет всего четыре дня и расположена всего в 7 млн км от звезды.

По словам исследователей, эта экзопланета очень похожа на раннюю Землю, которой есть что рассказать о формировании планетарных систем.

Ранее ученые выяснили, что таинственные аномалии у ядра Земли могут быть остатками планеты размером с врезавшуюся в нашу планету Марс. По мнению ученых, примерно через 100 миллионов лет после образования Солнечной системы, планета под названием Тея врезалась в Землю. Столкновение расплавило большую часть Земли и Теи. На орбиту выбросило огромное количество пыли и камней — так появилась Луна.

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