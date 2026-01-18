ТСН в социальных сетях

Ученые обнаружили фрагмент тектонической плиты: он исчез из виду около 30 млн лет назад

Фрагмент древней тектонической плиты прилип ко дну Тихого океана.

Автор публикации
Анастасия Павленко
"Кусок" древней Земли прилип ко дну Тихого океана

«Кусок» древней Земли прилип ко дну Тихого океана / © Shutterstock

Ученые обнаружили под Северной Америкой фрагмент давно утраченной тектонической плиты. Он находится в южной части зоны субдукции Каскадия. И этот фрагмент плиты может вызвать землетрясения в регионе.

Об этом сообщает Live Science.

Результаты нового исследования показывают, что фрагмент, получивший название «Пионер», является остальным фрагментом океанической плиты, исчезнувшей под Североамериканской плитой около 30 миллионов лет назад. Теперь, как обнаружили ученые, он прилип ко дну Тихого океана и двигается на северо-запад вместе с этой плитой.

Некоторые данные также указывают на то, что землетрясения в зоне субдукции Каскадии способны спровоцировать землетрясения вдоль разлома Сан-Андреас, что расширяет опасность со стороны Каскадского разлома.

По словам ученых, новые данные не проясняют масштабы риска, но являются шагом к пониманию этой взаимосвязи. По словам исследователя Шелли, фрагмент «Пионер» фактически увеличивает площадь контакта между зоной субдукции и Тихоокеанской плитой.

Известно, что эта древняя плита начала субдукцию под Северную Америку 200 миллионов лет назад во время распада суперконтинента Пангея. Предыдущие исследования уже показали, что Хуан-де-Фука — один из остатков Фараллонской плиты. Однако новое исследование обнаружило еще один фрагмент, прилипший ко дну Тихого океана — этот фрагмент не погружается, а двигается боком.

Ранее сообщалось, что африканский континент медленно, но уверенно раскалывается на две части, что может привести к появлению нового океана и масштабных стихийных бедствий.

