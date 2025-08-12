Ученые обнаружили галактику в виде "космического винограда": что это такое

Вселенная / © Unsplash

Реклама

Астрономы обнаружили в далекой галактике, получившей прозвище «Космический виноград», 15 массивных скоплений звездообразования, расположенных как кисть винограда.

Об этом пишет Space.

Это открытие превышает представление ученых о количестве звездообразований в подобных объектах ранней Вселенной.

Реклама

По подсчетам ученых, галактика сформировалась лишь спустя 930 миллионов лет после Большого взрыва. Она была зафиксирована благодаря работе космического телескопа Вебб и радиотелескопа ALMA, а эффект гравитационного линзирования позволил рассмотреть внутреннюю ее структуру с беспрецедентной точностью.

Предыдущие снимки с телескопа Габбл свидетельствовали о гладком диске, но новые данные показали большое количество плотных газовых образований, способствующих активному формированию звезд. Это свидетельствует, что многие ранние галактики, которые казались однородными, могут содержать скрытые массивные звездные кластеры.

Галактика / © Space Track

Ученые отмечают, что открытие поможет глубже понять, как происходил рост и эволюция первых галактик во Вселенной.

Напомним, один из самых мощных в мире радиотелескопов — ASKAP в Австралии — недавно зафиксировал сверхкороткий, но очень интенсивный всплеск радиоволн. Сигнал продолжался всего 30 наносекунд, но его мощность в тысячи раз превышала другие источники на небе.

Реклама

Его источник оказался совсем не дальним космическим объектом, а… спутником NASA Relay 2, который прекратил работу еще в 1965 году и десятилетиями считался обычным космическим мусором.