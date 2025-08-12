- Дата публикации
Ученые обнаружили галактику в виде "космического винограда": что это такое
Галактика из ранней Вселенной оказалась наполнена массивными звездными кластерами, формирующими необычную структуру.
Астрономы обнаружили в далекой галактике, получившей прозвище «Космический виноград», 15 массивных скоплений звездообразования, расположенных как кисть винограда.
Об этом пишет Space.
Это открытие превышает представление ученых о количестве звездообразований в подобных объектах ранней Вселенной.
По подсчетам ученых, галактика сформировалась лишь спустя 930 миллионов лет после Большого взрыва. Она была зафиксирована благодаря работе космического телескопа Вебб и радиотелескопа ALMA, а эффект гравитационного линзирования позволил рассмотреть внутреннюю ее структуру с беспрецедентной точностью.
Предыдущие снимки с телескопа Габбл свидетельствовали о гладком диске, но новые данные показали большое количество плотных газовых образований, способствующих активному формированию звезд. Это свидетельствует, что многие ранние галактики, которые казались однородными, могут содержать скрытые массивные звездные кластеры.
Ученые отмечают, что открытие поможет глубже понять, как происходил рост и эволюция первых галактик во Вселенной.
