Ученые обнаружили ген ожирения, заставляющий людей и собак набирать лишние килограммы

Результаты исследования могут подтвердить, что люди генетически запрограммированы на то, чтобы легче набирать вес.

Ученые открыли ген ожирения, заставляющий людей и собак набирать лишние килограммы.

Об этом пишет Daily Star.

Исследователи, изучавшие лабрадоров-ретриверов, обнаружили несколько генов, связанных с ожирением собак. А команда Кембриджского университета показала, что эти гены тоже связаны с ожирением у людей.

Ген собаки, которая оказалась наиболее тесно связана с ожирением у лабрадоров, называется DENND1B. Люди также являются носителями гена DENND1B, и команда из Кембриджа обнаружила, что он связан с ожирением у людей. Первый автор совместного исследования Элис Макклеллан из Кембриджского факультета физиологии, развития и неврологии, говорит: "Эти гены не являются сразу очевидными мишенями для препаратов для похудения, поскольку они контролируют другие ключевые биологические процессы в организме, в которые не следует вмешиваться. Но результаты подчеркивают важность фундаментальных путей мозга в контроле аппетита и массы тела".

Другой автор исследования Натали Уоллис добавила: "Мы обнаружили, что собаки с высоким генетическим риском ожирения больше интересуются едой. Мы измерили, насколько сильно собаки приставали к своим хозяевам с просьбой о еде и были ли они привередливыми едоками. Собаки с высоким генетическим риском ожирения демонстрировали признаки повышенного аппетита, как и люди с высоким генетическим риском ожирения".

Исследование, опубликованное в журнале Science, показало, что владельцы, контролировавшие рацион питания и физические нагрузки своих собак, смогли предотвратить ожирение даже у людей с высоким генетическим риском.

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Исследователи добавили, что люди с высоким генетическим риском развития ожирения не обязательно будут страдать ожирением, если будут соблюдать строгую диету и режим физических нагрузок – но они более склонны к набору веса.

Собаки с генетическим вариантом, наиболее связанным с ожирением, DENND1B, имели примерно на 8% больше жира в организме, чем те, кто его не имел.

Исследователи объяснили, что собаки являются хорошей моделью для изучения человеческого ожирения, поскольку они развивают ожирение под влиянием подобных факторов окружающей среды, как и люди.

Руководитель исследования, доктор Элеонора Раффан добавила: "Эта работа показывает, насколько генетически собаки похожи на людей. Изучение собак позволило нам сосредоточиться на этом конкретном гене, что привело к значительному прогрессу в понимании того, как наш собственный мозг контролирует наше пищевое поведение и использование энергии".

Напомним, хирург похудел на 25 кг за 42 дня и рассекретил, как ему это удалось. Медик выиграл несколько наград в конкурсе.

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