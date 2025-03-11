Ученые обнаружили генетическую причину, почему женщины живут дольше мужчин

Команда ученых из США обнаружила причину, почему женщины живут дольше мужчин, и это может быть связано с одним специфическим геном, оживляющим женский мозг.

Об этом пишет Unilad.

Этот ген – то, с чем мы все рождаемся, Х-хромосома – конечно, мужчины рождаются с Х и Y-хромосомами, тогда как женщины имеют две Х-хромосомы.

Хотя у мужчин используются обе хромосомы X и Y, долгое время считалось, что в женском организме используется только одна Х-хромосома, а другая, как принято считать, вакантна.

Однако исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF) считают, что они опровергли эту теорию.

Эта "вакантная" хромосома оседает в углу клетки, известном как "тельце Барра", где она не может экспрессировать много генов, но после тестов на лабораторных мышах она может быть не столь избыточна, как считалось ранее.

Исследователи обнаружили, что у старых самок мышей (около 65 лет в человеческом возрасте) эта "молчаливая" Х-хромосома начинает просыпаться и экспрессировать определенные гены, помогающие мозгу оставаться сильным и лучше функционировать.

"При типичном старении женщины имеют младший на вид мозг с меньшим когнитивным дефицитом по сравнению с мужчинами", — говорит старший автор статьи, доктор Дена Дубал, профессор неврологии и заведующая кафедрой старения и нейродегенеративных заболеваний в UCSF. "Эти результаты показывают, что "молчаливый Х" у женщин фактически просыпается в конце жизни, что, вероятно, помогает замедлить когнитивный спад".

Группа ученых обнаружила, что около 20 генов на "молчаливом Х", связанных с развитием мозга и памятью, стали активными в мозгу этих старых мышей.

"Старение разбудило спавшую Х-хромосому", — добавляет Дубал.

Один из генов, называемый PLP1, помогает производить миелин, который является своеобразной изоляцией для клеток мозга, что улучшает их коммуникацию.

Когда они проверили влияние PLP1 на самцах и самках мышей, его увеличение улучшило память и способности к обучению у обоих видов.

Исследователи считают, что именно поэтому мозг женщин имеет меньше признаков старения, чем мозг мужчин, поскольку второй Х может обеспечить дополнительный уровень защиты.

"Мы сразу же подумали, что это может объяснить, почему мозг женщин остается устойчивым к типичному старению, потому что у мужчин нет этого дополнительного Х", — сказала Маргарет Гадек, первый автор статьи и аспирантка UCSF.

Дубал добавила: "Познание является одной из наших самых больших биомедицинских проблем, но в стареющем мозге все меняется, и Х-хромосома, очевидно, может научить нас тому, что возможно. Существуют ли вмешательства, которые могут усилить такие гены, как PLP1 из Х-хромосомы, чтобы замедлить ухудшение – как для женщин, так и для мужчин – с возрастом?".

Напомним, ученые обнаружили ген ожирения, заставляющий людей и собак набирать лишние килограммы. Результаты исследования могут подтвердить, что люди генетически запрограммированы на то, чтобы легче набирать вес.

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