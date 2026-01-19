Ученые обнаружили гигантский тоннель, соединяющий Солнце с другими звездами

Космос / © ТСН

Астрономы обнаружили межзвездный «тоннель», который соединяет Солнечную систему с другими звездными регионами Млечного Пути, что существенно меняет представление о строении ближайшего к нам космического пространства.

Об этом пишет издание Earth.

Согласно исследованию, Солнечная система находится не в изолированном «горячем пузыре», как считалось ранее, а является частью сложной сети межзвездных каналов, обеспечивающих прямое физическое сообщение с другими участками Галактики. Один из таких каналов простирается в направлении созвездия Центавра, а еще один возможный ответвленный путь — в сторону созвездия Большого Пса.

Как объясняют ученые, речь идет о Местном горячем пузыре — области разреженной плазмы диаметром около 300 световых лет, в пределах которой расположена Солнечная система. Она сформировалась миллионы лет назад в результате серии взрывов сверхновых, которые «вычистили» межзвездный газ, оставив полость с высокотемпературным излучением. Новые данные свидетельствуют, что эта структура имеет значительно более сложную форму и не является замкнутой.

Ключевым результатом работы стало обнаружение физического коридора с низкой плотностью газа и повышенной температурой, который прорывает границы горячего пузыря. Исследователи предполагают, что он является элементом масштабной «космической сети», которая соединяет различные области Млечного Пути и обеспечивает перенос энергии и вещества между звездными средами.

«Мы зафиксировали четкую температурную разницу между северной и южной частями нашего пузыря. Это указывает на динамическую природу межзвездной среды, которая постоянно меняется под влиянием звездных ветров и остатков сверхновых», — отметил руководитель исследования доктор Л.Л. Сала.

Для получения результатов астрономы использовали возможности eRosita, способного регистрировать сверхслабое рентгеновское излучение горячей плазмы. Небесная сфера была разделена на тысячи секторов, что позволило отделить фоновое излучение от сигналов локальных структур.

Ученые отмечают, что открытие имеет фундаментальное значение. Оно помогает лучше понять, как в Галактике распространяется энергия, как эволюционируют звездные регионы и какой была среда, в которую Солнечная система вошла всего несколько миллионов лет назад. Кроме того, знания о таких межзвездных «коридорах» важны для будущего моделирования межзвездных полетов.

Следующим этапом исследований станет создание полноценной трехмерной модели этой сети межзвездных каналов, которая, по словам ученых, фактически формирует «космический метрополитен» вокруг Земли.

